Đưa pháp luật đến với đồng bào biên giới Sơn Vĩ

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh phát tờ rơi và tuyên truyền pháp luật cho người dân xã Sơn Vĩ.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Biên phòng Việt Nam; quy chế khu vực biên giới đất liền; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, buôn lậu và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Để những nội dung này dễ hiểu, dễ nhớ, cán bộ biên phòng kết hợp phát tờ rơi với trao đổi, giải thích trực tiếp, giúp bà con hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, vận động người dân nâng cao cảnh giác, không tiếp tay, bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật; chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, phối hợp với lực lượng chức năng giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Hoạt động góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, củng cố tình đoàn kết quân dân, phát huy vai trò của đồng bào trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.