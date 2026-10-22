Đưa pháp luật đến với bà con dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng bằng chuyện đời thường

Vào giữa tháng 10/2026, Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật năm 2026 do Binh đoàn 16 tổ chức tại xã Quảng Tân, thu hút 6 đội đến từ các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717, 719, 720, 726 và Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng, Liên đoàn Lao động TP Đồng Nai tham dự.

Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật năm 2026 do Binh đoàn 16 tổ chức tại xã Quảng Tân.

Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa giúp tái hiện các vấn đề như tranh chấp lao động, tảo hôn, hôn nhân gia đình... bằng tình huống gần gũi, giúp người xem, bà con dân tộc thiểu số vùng sâu Lâm Đồng dễ hiểu và vận dụng pháp luật vào thực tế.

Đại tá Đoàn Mạnh Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 cho biết, do địa bàn sản xuất rộng, phần lớn lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn nên đơn vị chú trọng đổi mới phương pháp, lựa chọn nội dung phù hợp.

Cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 16 đưa pháp luật đến với người dân xã Quảng Tân.

Đơn vị chỉ đạo các tổ chức quần chúng đổi mới phương pháp tuyên truyền, tăng cường đối thoại, giải đáp thắc mắc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Công tác tuyên truyền được triển khai theo nhu cầu thực tế của đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, cán bộ công đoàn tập trung phổ biến quy định về hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ, chính sách, an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội, gắn với tình huống thực tế trong lao động, sản xuất và sinh hoạt.

Tham gia hội thi, chị Lý Thị Dí, bản Giang Châu, xã Quảng Tân cho biết, hội thi đã giúp người dân dễ dàng hiểu và nắm các quy định pháp luật thông qua câu hỏi và tình huống thực tế.

“Tôi thấy chương trình này có ý nghĩa thiết thực và bổ ích lắm”, chị Dí nói.

Trung tá Bùi Thị Nhung - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 720 chia sẻ, cán bộ công đoàn ưu tiên cách diễn đạt gần gũi, sử dụng tình huống thực tế để giúp bà con dân tộc thiểu số dễ hiểu, nâng cao ý thức và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Già làng Giàng A Lừ, bản Giang Châu, xã Quảng Tân cho biết, bà con dễ tiếp thu khi các quy định được giải thích gắn với cuộc sống. Ông sẽ tiếp tục vận động người dân đoàn kết, phát triển kinh tế và chấp hành tốt pháp luật.