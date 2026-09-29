Đưa pháp luật đến trường học ở xã vùng cao

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Trường THPT Định Hóa.

Tại Trường THPT Định Hóa, nội dung pháp luật được lồng ghép trong các tiết học, hoạt động ngoại khóa và sinh hoạt dưới cờ. Một buổi tuyên truyền pháp luật của Đoàn Luật sư tỉnh Thái Nguyên tại trường đã thu hút hơn 1700 học sinh.

Luật sư Phạm Ngọc Hùng, Đoàn Luật sư tỉnh Thái Nguyên cho rằng: “Những vấn đề tuyên truyền được gắn trực tiếp với học sinh như an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống xâm hại trẻ em, sử dụng mạng xã hội an toàn, phòng chống ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật sẽ là nội dung được chúng tôi ưu tiên tuyên truyền”.

Thay vì chỉ truyền đạt các điều khoản, giáo viên và cán bộ tuyên truyền đưa ra những tình huống cụ thể để học sinh cùng trao đổi: Nếu chứng kiến bạn đánh nhau thì phải làm gì? Khi nhận được lời rủ rê sử dụng chất cấm cần xử lý ra sao? Đi xe máy, xe máy điện đến trường cần tuân thủ những quy định nào? Khi bị người khác đe dọa hoặc xâm hại, học sinh có thể tìm đến ai để được hỗ trợ? Học sinh được nói, được hỏi và được xử lý tình huống.

Đoàn Luật sư tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại Trường THCS Trung Hội.

Việc lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật vào các môn học, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt lớp cũng được chú trọng. Thầy giáo Dương Văn Tuấn, Bí thư Đoàn trường THPT Định Hóa chia sẻ: “Với học sinh vùng cao, nếu tuyên truyền bằng những nội dung quá nặng về lý thuyết thì các em khó tiếp thu. Chúng tôi thường lựa chọn những vấn đề sát với đời sống, đưa ra tình huống cụ thể để các em tự suy nghĩ và trả lời. Qua đó, các em dễ nhớ và biết cách ứng xử hơn khi gặp tình huống thực tế”.

Giáo dục pháp luật cho học sinh không thể chỉ dừng lại trong khuôn viên trường học. Những gì các em được học cần tiếp tục được củng cố tại gia đình và cộng đồng. Đối với nhiều phụ huynh ở vùng cao, việc đồng hành cùng con em mình trong học tập pháp luật bắt đầu từ những điều rất đơn giản: nhắc con đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, không tự ý sử dụng xe khi chưa đủ điều kiện, không tham gia đánh nhau, không nghe theo lời rủ rê của người lạ và báo ngay cho người lớn khi gặp vấn đề bất thường.

Chị Nông Thị Phương, phụ huynh học sinh Trường THCS Điềm Mặc cho rằng: “Trước đây nhiều khi phụ huynh chỉ quan tâm đến việc học văn hóa, nhưng qua các buổi tuyên truyền, chúng tôi hiểu rằng dạy các con biết chấp hành pháp luật cũng rất quan trọng”.

Giáo dục pháp luật cần được thực hiện liên tục, gắn với các hoạt động giáo dục hằng ngày và những vấn đề học sinh đang gặp phải. Bên cạnh việc đổi mới hình thức tuyên truyền, các trường học cũng cần tăng cường kỹ năng cho giáo viên trong việc nhận diện, xử lý những tình huống liên quan đến bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, vi phạm trên môi trường mạng.

Tại những xã vùng cao còn nhiều khó khăn, đưa pháp luật đến trường học giúp học sinh hiểu quyền và nghĩa vụ của mình, biết phân biệt đúng, sai, biết tìm kiếm sự hỗ trợ và hình thành thói quen ứng xử có trách nhiệm. Từ một câu hỏi trong giờ học, một tình huống được giải đáp dưới sân trường hay một lời nhắc của cha mẹ ở nhà, kiến thức pháp luật trở thành hành trang thiết thực đối với học sinh vùng cao.