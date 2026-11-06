Đưa pháp luật đến học đường - trao nước sạch cho người dân vùng biên

Đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh

Tại Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk; Đồn Biên phòng Tuy Hòa phối hợp với Đoàn phường Phú Yên; Chi đoàn VI – TAND tỉnh Đắk Lắk; Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11; Chi đoàn 3, Đoàn cơ sở Phòng PC04, Công an tỉnh Đắk Lắk; Chi đoàn Tuy Hòa - Phú Hòa Agribank Chi nhánh Phú Yên và Đoàn trường THPT chuyên Lương Văn Chánh tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và bạo lực học đường cho 1.000 học sinh khối 10, 11 và 12.

Toàn cảnh phiên tòa giả định.

Tại chương trình, các em học sinh được theo dõi phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Thông qua việc tái hiện trình tự xét xử một vụ án cụ thể, chương trình giúp học sinh hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, nhận diện hành vi vi phạm và những hậu quả pháp lý nghiêm trọng do ma túy gây ra.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn tuyên truyền những kiến thức cơ bản về ma túy, phương thức, thủ đoạn lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng ma túy và trách nhiệm của học sinh trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn này.

Các nội dung tuyên truyền được lồng ghép với hoạt động giao lưu, giải đáp tình huống pháp luật, đặt câu hỏi và trao quà cho học sinh trả lời đúng, tạo không khí sôi nổi, giúp các em tiếp cận kiến thức pháp luật một cách trực quan, sinh động, dễ hiểu và dễ ghi nhớ.

Ban tổ chức tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Dịp này, Ban tổ chức trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá 5 triệu đồng, tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Sẻ chia nguồn nước sạch với người dân vùng biên

Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới biển tiếp tục được Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quan tâm triển khai.

Tại phường Sông Cầu, Đồn Biên phòng Xuân Đài phối hợp với Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB) - Phòng giao dịch Sông Cầu tổ chức thực hiện mô hình “ATM nước sạch biên cương”, trao tặng 1.000 bình nước sạch cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Khoan Hậu, phường Xuân Đài.

Những bình nước sạch được trao tận tay người dân không chỉ góp phần hỗ trợ nhu cầu sinh hoạt thiết yếu mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng cùng các tổ chức, doanh nghiệp đối với những hoàn cảnh còn khó khăn nơi vùng biên.

Trao tặng 1.000 bình nước sạch cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua các hoạt động thiết thực, các đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng vũ trang, cơ quan tư pháp, tổ chức đoàn thể và doanh nghiệp trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với chăm lo an sinh xã hội.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; đồng thời củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần bảo vệ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.