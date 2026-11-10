Đưa pháp luật đến gần người dân và học sinh ở khu vực biên giới

Đồn Biên phòng Vĩnh Châu, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho giáo viên và học sinh Trường Trung học cơ sở Châu Văn Đơ, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Văn Long

Cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Tiến Thắng

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an xã Vĩnh Thực và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Vĩnh Thực tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và mua bán người cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn. Ảnh: Xuân Hùng

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2026, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tinh thần tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Quang Tiến

Người dân trên địa bàn xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An tự nguyện đến giao nộp vũ khí cho Đồn Biên phòng Na Ngoi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Anh Bách

Đồn Biên phòng Hương Nguyên, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế trao tặng “Tủ sách pháp luật” cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Hạ. Ảnh: Võ Tiến

Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Bình, Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh và giáo viên Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đề, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Văn Long

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