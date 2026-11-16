Đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào dân tộc thiểu số ở Vĩnh Long

Ông Trương Văn Tùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long, phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Ông Trương Văn Tùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long nêu rõ, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp người dân hiểu, chấp hành và vận dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác này cần chú trọng những nội dung thiết thực, cách truyền đạt dễ hiểu, phù hợp với ngôn ngữ, phong tục, tập quán và nhu cầu của người dân.

Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở giữ vai trò quan trọng, bởi đây là những người gần dân, am hiểu địa bàn, có điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các vấn đề người dân quan tâm cũng như vướng mắc phát sinh trong đời sống. Sự am hiểu, gắn bó và uy tín của đội ngũ này là điều kiện thuận lợi để giải thích, vận động, giúp người dân tiếp nhận và thực hiện các quy định pháp luật. Do đó, bên cạnh việc cập nhật kiến thức pháp luật, tuyên truyền viên cần được trang bị kỹ năng truyền đạt, trao đổi, đối thoại và vận dụng quy định pháp luật để giải quyết những tình huống cụ thể tại cộng đồng.

Các tuyên truyền viên sau hội nghị chủ động áp dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào thực tiễn, bảo đảm nội dung tuyên truyền chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Bà Tô Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp), hướng dẫn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tuyên truyền viên tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động cộng đồng, lễ hội truyền thống; lồng ghép nội dung pháp luật trong hoạt động hòa giải ở cơ sở, nhất là khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp. Hội nghị còn cung cấp kiến thức về đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng trong giai đoạn hiện nay; tạo điều kiện để đại biểu trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Bà Tô Thị Thu Hà, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên môn, nghiệp vụ, tập trung hướng dẫn các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật; phổ biến những điểm mới về tiêu chuẩn, thẩm quyền công nhận, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của báo cáo viên pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), được Quốc hội thông qua ngày 23/8/2026, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Các đại biểu được hướng dẫn quy trình, kỹ năng tổ chức một buổi tuyên truyền pháp luật, từ chuẩn bị nội dung, xây dựng đề cương, lựa chọn phương pháp truyền đạt đến thuyết trình, đối thoại và giải đáp những vấn đề người dân quan tâm. Báo cáo viên nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hình thức phổ biến pháp luật theo hướng thiết thực, dễ hiểu, tăng tính tương tác, gắn quy định pháp luật với những tình huống cụ thể trong đời sống.

Vĩnh Long là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là đồng bào Khmer. Vì vậy, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.