Đưa pháp luật đến gần hơn với đồng bào Chứt

Cán bộ biên phòng kiểm tra, hướng dẫn đồng bào Chứt chăm sóc cây dó trầm.

Đưa kiến thức pháp luật đến từng hộ dân

Hơn 3 thập kỷ kể từ khi rời những hang đá dưới chân núi Ka Đay về định cư tại bản Rào Tre, đời sống cộng đồng người Chứt đã có những đổi thay rõ nét. Từ chỗ gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, người dân nay từng bước tiếp cận giáo dục, dịch vụ xã hội, khoa học kỹ thuật và các kiến thức cần thiết để xây dựng cuộc sống ổn định.

Trong hành trình ấy, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là một trong những nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, giúp đồng bào hiểu và thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ của mình.

Cán bộ địa phương và lực lượng biên phòng thường xuyên thăm hỏi, tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, Pháp luật nhà nước đến với bà con đồng bào Chứt.

Tại bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, việc tuyên truyền pháp luật được thực hiện gắn với điều kiện thực tế của đồng bào. Các nội dung liên quan đến trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được tuyên truyền phù hợp với đời sống và nhận thức của bà con.

Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức một chiều, cán bộ địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng thường xuyên xuống bản, đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Cách làm trực tiếp này giúp những nội dung tưởng như khô khan trở nên gần gũi hơn với đời sống hằng ngày.

Cùng với phổ biến pháp luật, người dân được vận động thực hiện nếp sống văn minh, phòng ngừa và từng bước loại bỏ những tập tục không còn phù hợp. Trong đó, địa phương chú trọng tuyên truyền phòng, chống mê tín dị đoan, không tin theo những hủ tục gây ảnh hưởng đến đời sống; vận động người dân nói không với kết hôn cận huyết thống, xây dựng gia đình khỏe mạnh, tiến bộ.

Thông qua tuyên truyền, kiến thức pháp luật ngày càng đến gần hơn với đồng bào. Đây cũng là nền tảng để người dân chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời góp phần giữ gìn đoàn kết cộng đồng và ổn định đời sống tại địa bàn.

Đời sống của đồng bào Chứt ngày càng văn minh.

Theo ông Trần Phúc Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phúc Trạch, Mặt trận và các đoàn thể thời gian qua đã tích cực tuyên truyền, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, chỉnh trang nhà ở, đồng thời tham mưu đầu tư hạ tầng điện, đường và các công trình phục vụ đời sống.

Công tác tuyên truyền vì thế được triển khai song hành với hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Người dân không chỉ được hỗ trợ cây, con giống mà còn được hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình sản xuất để từng bước hình thành tâm thế tự chủ.

Từ tiếp cận pháp luật đến chủ động phát triển

Những chuyển biến về nhận thức của đồng bào Chứt thể hiện rõ trong đời sống bản Rào Tre hiện nay.

Nếu trước đây cán bộ phải đến từng nhà vận động người dân cho con đi học, thì nay nhiều gia đình đã chủ động chuẩn bị sách vở, đưa con đến lớp và mong muốn con học hết phổ thông, học nghề, thậm chí học đại học.

Trong bản đã có những người trẻ bước vào giảng đường đại học, trong đó Hồ Thị Sương trở thành nữ cử nhân đầu tiên của cộng đồng người Chứt sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Hà Tĩnh; Hồ Viết Đức hiện là sinh viên năm thứ ba ngành Luật.

Nhờ áp dụng các phương pháp khoa học nên việc sản xuất của đồng bào Chứt đạt hiệu quả cao.

Cùng với giáo dục, người dân ngày càng chủ động trong sản xuất và tìm kiếm sinh kế. Nhiều hộ biết kết hợp trồng cây dó trầm, chăn nuôi bò, gà, trồng lúa, trồng cỏ; một bộ phận thanh niên đi làm công nhân tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh, tích lũy thu nhập để sửa sang nhà cửa, chăm lo cho con cái.

Theo Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp, Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre thuộc Đồn Biên phòng Bản Giàng, lực lượng biên phòng không chỉ đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế mà còn trực tiếp xuống từng hộ để hướng dẫn, kiểm tra quá trình chăn nuôi, trồng trọt.

Việc hỗ trợ được cụ thể hóa đến từng gia đình, từ hướng dẫn phòng dịch bệnh cho vật nuôi đến chăm sóc cây dó trầm. Cách làm này góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn cách thức sản xuất, biết tính toán và sử dụng hiệu quả những nguồn lực được hỗ trợ.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, chuyển đổi số đang được đưa đến gần hơn với người dân xã Phúc Trạch. Đây được xem là một hướng hỗ trợ quan trọng để người dân từng bước tiếp cận kỹ năng số và các dịch vụ số trong đời sống.

Xã đã triển khai chiến dịch hướng dẫn từng hộ sử dụng kỹ năng số, dịch vụ số; kiện toàn tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 12 thôn, bản; tổ chức tập huấn cho 450 cán bộ thôn, thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng, đoàn viên, hội viên.

Đời sống của đồng bào Chứt ngày càng được cải thiện, góp phần hiệu quả trong công tác giảm nghèo.

Việc hình thành và củng cố các tổ chuyển đổi số cộng đồng giúp đưa kỹ năng số từ cán bộ đến gần hơn với từng hộ dân. Khi khả năng tiếp cận công nghệ được nâng lên, người dân có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, các dịch vụ và chính sách phục vụ đời sống, sản xuất.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, việc kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở với ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số có ý nghĩa thiết thực. Đây không chỉ là cách đưa thông tin đến người dân mà còn góp phần nâng cao khả năng tự tiếp cận, tự tìm hiểu và chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.