Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Văn Tân

Cán bộ Đồn Biên phòng Hòa Minh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền pháp luật về khai thác thủy sản và bảo đảm an toàn các công trình dầu khí trên biển cho ngư dân. Ảnh: Văn Hoàn

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam và Uỷ ban nhân dân phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tặng áo phao và phao tròn cho ngư dân. Ảnh: Anh Bách

Đồn Biên phòng Cát Khánh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn và chi nhánh khí Đông nam bộ (thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam) tổ chức truyền thông bảo đảm an ninh, an toàn đường ống khí biển năm 2026. Ảnh: Công Cường

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuyên truyền cho công nhân cảng Quy Nhơn về tác hại của ma túy. Ảnh: Công Cường

Chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh phát tờ rơi tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Quốc Chiều

TK (tổng hợp)