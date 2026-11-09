Đưa pháp luật đến gần hơn với buôn làng

Mô hình là một trong những cách làm mới nhằm ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền pháp luật ở cơ sở

Khi buôn làng có thêm một kênh tìm hiểu pháp luật

Trong câu chuyện thường ngày ở buôn Buôr, xã Cư Jút, những chiếc điện thoại thông minh không chỉ phục vụ liên lạc, giải trí mà còn có thể trở thành phương tiện giúp người dân tiếp cận kiến thức pháp luật. Thông qua website “Buôn làng hiểu luật”, bà con có thể chủ động tìm hiểu những quy định liên quan đến đời sống, từ an toàn giao thông, phòng, chống ma túy đến nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Anh Y Kin Êban, buôn Buôr, xã Cư Jút cho biết: “Trước đây, muốn tìm hiểu một quy định pháp luật, bà con thường phải chờ các buổi tuyên truyền hoặc nhờ cán bộ giải thích. Nay có thêm website, người dân có thể chủ động tra cứu những vấn đề mình quan tâm”.

Còn chị H’Đá Êya, buôn Buôr, Cư Jút chia sẻ, việc đưa kiến thức pháp luật lên nền tảng số tạo thêm điều kiện để người dân tiếp cận thông tin chính thống. Những nội dung thiết thực, gần gũi với cuộc sống sẽ giúp bà con nâng cao hiểu biết, biết cách phòng tránh những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến bản thân và gia đình.

Vừa qua, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh phối hợp Công an xã Cư Jút tổ chức ra mắt mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên nền tảng website mang tên “Buôn làng hiểu luật”. Đây là cách làm mới nhằm ứng dụng công nghệ số vào công tác tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, từng bước khắc phục những hạn chế của phương thức tuyên truyền truyền thống. Website được xây dựng với giao diện thân thiện, thuận tiện sử dụng trên điện thoại thông minh và máy tính. Nội dung tập trung vào những vấn đề gắn với đời sống người dân như: chính sách dân tộc, tôn giáo; phòng, chống ma túy; an ninh mạng; trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nhận diện và phòng tránh các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, tội phạm thường gặp. Các chuyên mục tin tức pháp luật, hỏi - đáp và lớp học pháp luật trực tuyến cũng tạo điều kiện để người dân tìm hiểu theo nhu cầu.

Thông tin được định hướng thể hiện ngắn gọn, dễ hiểu, kết hợp hình ảnh, video và đồ họa trực quan. Qua đó, những quy định vốn có nhiều thuật ngữ pháp lý được chuyển tải gần gũi hơn, giúp người dân dễ tiếp nhận, ghi nhớ và chia sẻ trong cộng đồng. Ông Y Sim Êban, người có uy tín buôn Buôr, xã Cư Jút cho biết: “Muốn bà con hiểu và chấp hành pháp luật thì trước hết phải tuyên truyền bằng cách dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện sinh hoạt. Website là một kênh thông tin hữu ích, nhưng cần có sự hướng dẫn của cán bộ và người có uy tín để những người chưa quen sử dụng điện thoại cũng có thể tiếp cận”.

Đưa pháp luật lên môi trường mạng là bước khởi đầu; đưa pháp luật vào nhận thức, hành động của mỗi người dân mới là đích đến

Thực tế cho thấy, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, điều kiện tiếp cận thông tin và kỹ năng sử dụng công nghệ của người dân còn khác nhau. Vì vậy, việc đổi mới hình thức tuyên truyền không chỉ nhằm đưa thông tin lên môi trường mạng mà còn phải giải quyết bài toán làm sao để người dân thực sự hiểu, nhớ và vận dụng được pháp luật trong cuộc sống.

Công nghệ số phải đồng hành của buôn làng

Để mô hình phát huy hiệu quả, các đơn vị xác định việc duy trì nội dung thường xuyên, thiết thực là yếu tố quan trọng. Thông tin trên website cần bám sát những vấn đề người dân quan tâm, kịp thời cập nhật các quy định mới và tăng cường những hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động.

Thông qua các buổi sinh hoạt tại nhà văn hóa, cuộc họp thôn, buôn hoặc những lần gặp gỡ trực tiếp, cán bộ cơ sở có thể hướng dẫn người dân truy cập website, tra cứu nội dung và chia sẻ thông tin chính thống

Bên cạnh nội dung bằng tiếng Việt, mô hình sẽ nghiên cứu các hình thức phù hợp để thông tin pháp luật ngày càng dễ tiếp cận hơn đối với đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, duy trì hoạt động ổn định của nền tảng.

Một nội dung quan trọng khác là phát huy vai trò của lực lượng công an cơ sở, già làng, người có uy tín và các lực lượng nòng cốt tại địa bàn trong hướng dẫn người dân tiếp cận, tra cứu, khai thác và chia sẻ những thông tin chính thống từ “Buôn làng hiểu luật”. Chủ tịch UBND xã Cư Jút Ngô Quốc Phong khẳng định, sẽ tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng lực lượng công an trong duy trì và phát triển mô hình; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân chủ động tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản và tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.

Khi pháp luật được chuyển tải bằng ngôn ngữ gần gũi, nội dung thiết thực và hình thức dễ tiếp cận, hiệu quả tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc “biết luật” mà hướng tới hình thành ý thức hiểu luật, chấp hành pháp luật và chủ động bảo vệ mình trước các nguy cơ vi phạm pháp luật. Mô hình “Buôn làng hiểu luật” vì vậy không chỉ là một sản phẩm ứng dụng công nghệ mà còn thể hiện sự chủ động đổi mới của lực lượng Công an tỉnh trong công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm mục tiêu. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy vai trò của Nhân dân trong tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Ra mắt mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên nền tảng website mang tên “Buôn làng hiểu luật”

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an, ghi nhận tinh thần chủ động, sáng tạo của Công an tỉnh trong ứng dụng công nghệ vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở. Đồng chí nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ vững ổn định từ cơ sở, tạo môi trường thuận lợi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, việc giúp người dân hiểu đúng, nắm chắc và tự giác chấp hành pháp luật chính là một trong những giải pháp phòng ngừa bền vững.

Mô hình “Buôn làng hiểu luật” không chỉ tạo thêm kênh cung cấp thông tin pháp luật mà còn góp phần tăng cường sự kết nối giữa lực lượng công an, cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; kịp thời đưa những chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật đến gần hơn với đời sống của bà con.

Việc đưa “Buôn làng hiểu luật” lên nền tảng số cho thấy sự chuyển biến từ cách tuyên truyền chủ yếu theo phương thức truyền thống sang kết hợp trực tiếp với công nghệ, tạo điều kiện để người dân có thể tiếp cận thông tin pháp luật mọi lúc, mọi nơi.