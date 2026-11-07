Đưa pháp luật đến gần hơn với bộ đội

Tình huống vừa nêu lập tức thu hút sự quan tâm của các chiến sĩ trẻ. Người cho rằng đó chỉ là hình ảnh ghi lại hoạt động cá nhân, người khác lại nhận định việc công khai thông tin, hoạt động, địa điểm diễn tập của đơn vị có thể làm lộ bí mật quân sự... Sau những ý kiến tranh luận sôi nổi, Thượng úy Lê Ngọc Bình phân tích cụ thể các quy định về bảo vệ bí mật quân sự, an toàn thông tin mạng và trách nhiệm của quân nhân khi tham gia mạng xã hội. Qua đó, giúp bộ đội nhận diện rõ những thông tin được phép chia sẻ và những nội dung không được đăng tải. Trung sĩ Trần Văn Hiếu, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 1, Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, chia sẻ: “Bên cạnh các buổi học tập, quán triệt pháp luật theo kế hoạch, đơn vị còn đưa những tình huống thực tế vào tuyên truyền, giáo dục để bộ đội cùng trao đổi, nhận diện đúng, sai. Cách làm này giúp chúng tôi hiểu sâu hơn các quy định, dễ nhớ và biết vận dụng vào sinh hoạt, công tác, tránh tình trạng học tập chỉ dừng lại ở ghi nhớ lý thuyết mà thiếu liên hệ thực tiễn”.

Liên chi đoàn Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) tổ chức diễn đàn thanh niên với chủ đề “Thượng tôn pháp luật-Giữ nghiêm kỷ luật-Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Từ những tình huống gần gũi trong sinh hoạt, công tác, Trung đoàn 335 chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ vận dụng. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nền nếp giáo dục pháp luật, gắn với giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định liên quan trực tiếp đến quân nhân như: Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Điều lệnh Quản lý bộ đội, các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thông tin mạng... Thượng úy Lê Ngọc Bình cho biết: “Để bộ đội hiểu và tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật, cán bộ phải lựa chọn nội dung phù hợp, tăng cường trao đổi, giải đáp những vấn đề chiến sĩ quan tâm, đồng thời, lấy tình huống thực tế trong sinh hoạt, công tác để phân tích, định hướng nhận thức và hành vi. Qua đó, giúp mỗi quân nhân nhận rõ trách nhiệm, chủ động phòng, tránh những nguy cơ dẫn đến vi phạm”.

Một trong những cách làm được Trung đoàn duy trì hiệu quả là mô hình “Mỗi ngày một câu hỏi, mỗi tuần một điều luật”. Vào giờ nghỉ, ngày nghỉ, các chi đoàn, liên chi đoàn tổ chức trao đổi, tìm hiểu những quy định pháp luật, kỷ luật gắn với đời sống bộ đội. Nội dung được lựa chọn ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào những vấn đề thường gặp trong thực tiễn. Thông qua hình thức hỏi-đáp, trao đổi trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện củng cố kiến thức, kịp thời bổ sung những nội dung còn chưa nắm chắc. Cùng với đó, chú trọng phát huy hiệu quả hệ thống pa nô, khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền, thường xuyên bổ sung, làm mới nội dung để tạo sự gần gũi, dễ nhớ. Đặc biệt, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay, các chi đoàn trong toàn Trung đoàn 335 đã tổ chức các buổi diễn đàn kết hợp sinh nhật đồng đội với chủ đề “Thượng tôn pháp luật-Giữ nghiêm kỷ luật-Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các hoạt động như thi “Rung chuông vàng”, tiểu phẩm sân khấu hóa của Đội tuyên truyền xung kích cũng thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua những câu hỏi, tình huống sinh động, các quy định pháp luật vốn khô khan được chuyển tải bằng hình thức trực quan, hấp dẫn, giúp người học dễ tiếp nhận và ghi nhớ. Trung đoàn còn tăng cường phổ biến pháp luật, kỷ luật trên hệ thống truyền thanh nội bộ, bổ sung văn bản, tài liệu tại tủ sách pháp luật ở đại đội và phòng Hồ Chí Minh ở các tiểu đoàn. Nhờ đó, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện tự nghiên cứu, tìm hiểu, từng bước đưa việc học tập, chấp hành pháp luật trở thành nền nếp trong sinh hoạt hằng ngày.

Thượng tá Nguyễn Viết Dũng, Chính ủy Trung đoàn 335 cho biết: “Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định công tác tuyên truyền, PBGDPL phải hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật, kỷ luật cho bộ đội. Vì vậy, cùng với đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, chúng tôi đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, trách nhiệm quản lý, giáo dục của từng cấp và việc nắm, giải quyết tư tưởng bộ đội. Mỗi nội dung giáo dục phải gắn với chức trách, nhiệm vụ và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, giữ vững kỷ luật, bảo đảm an toàn đơn vị”.