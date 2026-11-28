Thôn Nặm Dạng có 43 hộ với 200 nhân khẩu, gồm 3 dân tộc: Nùng, Mông, Dao sinh sống. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định gắn với đời sống người dân như đất đai, hôn nhân và gia đình, bảo vệ rừng, chính sách dân tộc, bình đẳng giới, phòng, chống tảo hôn và bảo đảm an ninh trật tự.

Để duy trì hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, UBND xã cụ thể hóa nhiệm vụ bằng kế hoạch, phân công trách nhiệm cho các bộ phận chuyên môn, tuyên truyền viên pháp luật và các thôn. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy định mới, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; chú trọng địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Kiện toàn, phân công nhiệm vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật tại các thôn. Đây là lực lượng trực tiếp chuyển tải thông tin đến khu dân cư, nắm bắt những vấn đề phát sinh và phản ánh các vướng mắc của người dân. Xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chú trọng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền đạt phù hợp với từng địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND xã Minh Khai Lý Văn Hin cho biết: Việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm đưa pháp luật đến với người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc ít người. Xã xây dựng các chủ trương, kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến những chính sách, quy định pháp luật mới để người dân nắm bắt và thực hiện. Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật.

Các tổ chức đoàn thể thôn Nặm Dạng, xã Minh Khai tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các quy định về tiếp cận pháp luật đến hội viên.

Năm 2026, xã kết hợp hình thức tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Khai thác trang thông tin điện tử và nền tảng mạng xã hội Facebook của địa phương để đăng tải, chia sẻ nội dung về chính sách, pháp luật. Qua đó giúp người dân có thêm kênh tra cứu, tìm hiểu thông tin khi có nhu cầu.

Bên cạnh vai trò của chính quyền, việc phát huy trách nhiệm của cán bộ, công chức, trưởng thôn, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng có ý nghĩa quan trọng. Thông qua các cuộc họp thôn, sinh hoạt đoàn thể và hoạt động tại khu dân cư, nội dung pháp luật có thể được lồng ghép, trao đổi trực tiếp, giúp người dân dễ tiếp nhận và ghi nhớ.

Với tiêu chí 2 về tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật, địa phương thực hiện đạt 7/7 chỉ tiêu. Kết quả này là cơ sở để xã tiếp tục duy trì việc công khai thông tin, tổ chức tuyên truyền và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Bên cạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xã xác định hòa giải ở cơ sở là một nội dung cần tập trung nâng cao chất lượng. Xã có 11 tổ hòa giải với 72 hòa giải viên. Từ đầu năm đến nay, các tổ hòa giải tiếp nhận và tổ chức hòa giải 11/11 vụ việc. Tuy nhiên, số vụ hòa giải thành là 6/11 vụ, đạt 54,55%, thấp hơn mức yêu cầu từ 85% trở lên.

Hồ sơ chứng minh hoạt động phối hợp, hỗ trợ của cá nhân, tổ chức đối với các tổ hòa giải cũng chưa đầy đủ theo quy định của bộ tiêu chí. Những hạn chế này đặt ra yêu cầu xã phải nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải, bồi dưỡng kỹ năng cho hòa giải viên và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng liên quan. Theo kết quả đánh giá, tiêu chí 1 về ban hành văn bản quy phạm pháp luật xã đạt 3/3 chỉ tiêu; tiêu chí 2 về tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật đạt 7/7 chỉ tiêu.

Đưa pháp luật đến với người dân là quá trình đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của cả hệ thống chính trị. Với việc duy trì công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác pháp luật và tập trung khắc phục những tiêu chí chưa đạt, xã Minh Khai từng bước nâng cao chất lượng xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.