Tại hội nghị, ông Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, pháp luật cần được truyền tải bằng ngôn ngữ dễ hiểu, phù hợp phong tục, tập quán và gắn với thực tiễn từng cộng đồng.

Đại diện xã Kim Điền đề xuất xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên song ngữ, kết hợp kiến thức pháp luật với khả năng sử dụng tiếng dân tộc. Trong khi đó, xã Khe Sanh kiến nghị đa dạng hình thức tuyên truyền thông qua sinh hoạt thôn, bản, nhóm nhỏ và đến từng hộ gia đình, phù hợp đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân tán.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất lồng ghép phổ biến pháp luật với bảo tồn văn hóa dân tộc thông qua dân ca, dân vũ, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Những nội dung như bảo vệ rừng, bình đẳng giới, phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cần được chuyển tải bằng hình thức gần gũi, dễ tiếp nhận. Đồng thời, phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng, trưởng bản và người có uy tín trong vận động cộng đồng.

Bộ đội Biên phòng và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Trong nhà trường, học sinh cũng được xác định là lực lượng lan tỏa kiến thức pháp luật. Theo ông Đặng Văn Tuần, Phó Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, giáo dục pháp luật không chỉ giúp học sinh hiểu quy định mà còn hình thành thói quen sống, hành động theo pháp luật. Qua đó, các em có thể trở thành những "đại sứ pháp luật", đưa kiến thức từ nhà trường đến gia đình và cộng đồng.

Tại địa bàn biên giới, Bộ đội Biên phòng giữ vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Ngô Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2026, các đồn Biên phòng đã tổ chức 1.895 buổi tuyên truyền tập trung, thu hút 117.334 lượt người; thực hiện 1.223 buổi tuyên truyền nhỏ lẻ, phát 2.224 giờ thông tin qua hệ thống truyền thanh và cấp phát 5.552 tờ rơi, tờ gấp.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp tại thôn, bản, các đơn vị duy trì những mô hình như "Tiết học biên cương", "Tổ tư vấn pháp luật", "Tiếng loa Biên phòng"; đồng thời gắn phổ biến pháp luật với hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.