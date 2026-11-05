Đưa pháp luật đến gần buôn làng bằng công nghệ số ở Lâm Đồng

Từ chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể tìm hiểu quy định pháp luật, tra cứu chính sách và nhận diện những thủ đoạn lừa đảo mà không phải chờ đến các buổi tuyên truyền tập trung. Mô hình “Buôn làng hiểu luật” tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, đang mở thêm một hướng tiếp cận pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặt ra yêu cầu làm sao để thông tin trên môi trường số thực sự đi vào đời sống.

Khi pháp luật có thêm một địa chỉ trên không gian mạng

Ngày 21/8/2026, tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an xã Cư Jút tổ chức ra mắt mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên nền tảng website mang tên “Buôn làng hiểu luật”, mở thêm một kênh để người dân tiếp cận thông tin chính thống theo cách linh hoạt hơn so với những buổi phổ biến pháp luật tập trung truyền thống.

Đoàn thanh niên hướng dẫn người dân cách tìm hiểu quy định pháp luật, tra cứu chính sách và nhận diện những thủ đoạn lừa đảo mà không phải chờ đến các buổi tuyên truyền tập trung.

Điểm đáng chú ý của mô hình không chỉ nằm ở việc đưa nội dung pháp luật lên một website, mà còn ở cách tổ chức thông tin hướng đến nhu cầu thực tế của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn có điều kiện tiếp cận thông tin không đồng đều. Thay vì phải chờ cán bộ đến tuyên truyền hoặc tham dự một cuộc họp tại thôn, buôn, người dùng có thể chủ động tìm kiếm những quy định liên quan đến đời sống, công việc và các vấn đề phát sinh trong cộng đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, website “Buôn làng hiểu luật” được thiết kế với giao diện thân thiện, thuận tiện sử dụng trên điện thoại thông minh và máy tính; nội dung bao gồm tin tức pháp luật, hỏi - đáp pháp luật và lớp học pháp luật trực tuyến. Những chủ đề được chú trọng là chính sách dân tộc, tôn giáo, phòng, chống ma túy, an ninh mạng, trật tự an toàn giao thông, cùng kỹ năng nhận diện và phòng tránh các phương thức, thủ đoạn lừa đảo thường gặp.

Người dân chăm chú tìm hiểu quy định pháp luật, tra cứu chính sách và nhận diện những thủ đoạn lừa đảo sau khi được hướng dẫn.

Cách làm này mở ra khả năng tiếp cận pháp luật theo nhu cầu, bởi người dân không nhất thiết phải tìm hiểu mọi quy định cùng lúc mà có thể bắt đầu từ một vấn đề đang cần giải đáp. Một người muốn biết cách nhận diện cuộc gọi lừa đảo có thể tìm đến nội dung cảnh báo; một thanh niên quan tâm đến quy định về an toàn giao thông có thể chủ động tra cứu; còn những gia đình cần tìm hiểu chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo có thêm một kênh tham khảo thông tin.

Trong bối cảnh điện thoại thông minh và mạng xã hội ngày càng hiện diện trong đời sống, việc cung cấp kiến thức pháp luật qua nền tảng số cũng góp phần mở rộng khả năng lan truyền thông tin chính thống. Một nội dung dễ hiểu, thiết thực có thể được người dùng chia sẻ cho người thân, bạn bè hoặc các thành viên trong cộng đồng, qua đó giúp thông tin không dừng lại ở phạm vi một buổi tuyên truyền hay một địa điểm tổ chức.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ tạo ra điều kiện tiếp cận thuận lợi hơn, chứ không tự động bảo đảm người dân hiểu đúng và vận dụng đúng pháp luật. Giá trị của một nền tảng như “Buôn làng hiểu luật” phải được đánh giá từ khả năng giải đáp nhu cầu thực tế, mức độ cập nhật thông tin, sự dễ hiểu của nội dung và khả năng giúp người dân xử lý những tình huống cụ thể trong cuộc sống.

Không chỉ đưa thông tin lên mạng, mà phải giúp người dân hiểu luật

Thực tế triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặt ra nhiều yêu cầu khác nhau, từ đặc điểm địa bàn, điều kiện tiếp cận công nghệ đến khả năng tiếp nhận thông tin của từng nhóm dân cư. Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, chính những khác biệt này là một trong những lý do cần tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, để pháp luật đến với người dân nhanh hơn, gần gũi hơn và hiệu quả hơn.

Với thanh thiếu niên, việc tiếp cận thông tin qua môi trường số có thể thuận lợi hơn nhờ thói quen sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Nhưng đối với người lớn tuổi hoặc những người chưa quen thao tác trên thiết bị thông minh, một website dù được thiết kế đơn giản vẫn có thể trở thành rào cản nếu thiếu hướng dẫn trực tiếp. Vì vậy, để mô hình phát huy hiệu quả, cần kết hợp nền tảng trực tuyến với sự hỗ trợ của lực lượng Công an cơ sở, cán bộ địa phương, già làng và người có uy tín trong cộng đồng.

Đây cũng là định hướng được đặt ra khi triển khai “Buôn làng hiểu luật”. Công an tỉnh Lâm Đồng xác định cần phát huy vai trò của lực lượng Công an cơ sở, già làng, người có uy tín và các lực lượng nòng cốt tại địa bàn trong việc hướng dẫn người dân tiếp cận, tra cứu, khai thác và chia sẻ thông tin chính thống. Bên cạnh đó, nội dung trên website cần được cập nhật thường xuyên, bám sát vấn đề người dân quan tâm, đồng thời nghiên cứu các hình thức truyền tải phù hợp hơn với đồng bào dân tộc thiểu số.

Từ định hướng này, có thể thấy vai trò của người có uy tín không mất đi khi công nghệ số xuất hiện, mà có thể chuyển sang một hình thức kết nối mới. Nếu trước đây, việc phổ biến chủ trương, chính sách và quy định pháp luật thường dựa nhiều vào những cuộc gặp trực tiếp, sinh hoạt cộng đồng hoặc các buổi tuyên truyền tại cơ sở, thì nay những người gần dân, hiểu phong tục và có tiếng nói trong buôn làng có thể trở thành cầu nối giúp người dân tìm đến nguồn thông tin chính thống, đồng thời giải thích những nội dung khó hiểu bằng cách diễn đạt gần gũi hơn.

Dẫu vậy, cần phân biệt rõ giữa việc giải thích, hướng dẫn tiếp cận thông tin và việc đưa ra kết luận pháp lý trong những vụ việc cụ thể. Khi gặp vấn đề phức tạp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân vẫn cần được hướng dẫn tìm đến cơ quan có thẩm quyền để được giải đáp. Nền tảng số nên giúp họ nhận diện vấn đề, tiếp cận quy định và biết nơi cần tìm kiếm sự hỗ trợ, thay vì trở thành nguồn tư vấn không được kiểm chứng.

Một yêu cầu khác là bảo đảm chất lượng và độ tin cậy của nội dung. Các quy định pháp luật có thể thay đổi, trong khi thông tin cũ vẫn có khả năng tiếp tục được chia sẻ trên mạng. Bởi vậy, website cần có đầu mối chịu trách nhiệm cập nhật, ghi rõ nguồn văn bản, thời điểm cập nhật và hướng dẫn người dùng tiếp cận văn bản chính thức khi cần tìm hiểu sâu hơn. Đây là điều kiện quan trọng để nền tảng không chỉ dễ sử dụng mà còn thực sự đáng tin cậy.

Từ “biết luật” đến chủ động phòng ngừa vi phạm

Nếu chỉ đo hiệu quả bằng số lượng bài đăng, lượt truy cập hoặc số người tham dự lễ ra mắt, chưa thể đánh giá đầy đủ tác động của mô hình đối với đời sống cộng đồng. Điều quan trọng hơn là người dân có biết cách vận dụng kiến thức đã tiếp nhận hay không, có chủ động phòng tránh nguy cơ vi phạm pháp luật và có tìm đến các kênh chính thống khi gặp vấn đề hay không.

Với nội dung phòng, chống lừa đảo, chẳng hạn, thông tin tuyên truyền cần giúp người dùng nhận diện những dấu hiệu đáng ngờ, hiểu nguy cơ khi cung cấp dữ liệu cá nhân, chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ hoặc truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc. Với an toàn giao thông, nội dung cần gắn quy định với những tình huống thường gặp, giúp người dân hiểu trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và hậu quả của hành vi vi phạm. Còn đối với phòng, chống ma túy, việc tuyên truyền cần giúp thanh thiếu niên nhận biết nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ và biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Để làm được điều đó, các nội dung trên nền tảng số nên được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, có tình huống minh họa và câu hỏi kiểm tra kiến thức, thay vì chỉ đăng tải những văn bản dài với nhiều thuật ngữ pháp lý. Những câu hỏi thường gặp từ người dân cũng cần được tổng hợp để bổ sung thành các chuyên đề, giúp website ngày càng sát với nhu cầu thực tế tại địa phương.

Song song với việc hoàn thiện nội dung, cần quan tâm đến khả năng tiếp cận của những nhóm người dùng khác nhau. Các bài viết nên có cấu trúc rõ ràng, chữ dễ đọc, thao tác đơn giản; video cần có phụ đề hoặc lời giải thích dễ hiểu. Với những nơi người dân còn hạn chế kỹ năng số, các buổi hướng dẫn trực tiếp tại nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học hoặc trụ sở cơ quan chức năng có thể giúp họ làm quen với cách truy cập, tìm kiếm và kiểm chứng thông tin.

Đặc biệt, việc đánh giá hiệu quả nên gắn với những thay đổi có thể quan sát được tại cơ sở: người dân có chủ động hỏi về quy định pháp luật hay không, thanh thiếu niên có nhận diện tốt hơn những nguy cơ trên mạng hay không, các buổi tuyên truyền có giúp giải quyết những vướng mắc phổ biến trong cộng đồng hay không. Khi có dữ liệu đánh giá rõ ràng, cơ quan triển khai sẽ xác định được nội dung nào cần tăng cường, nhóm đối tượng nào cần hỗ trợ và phương thức truyền tải nào phù hợp hơn.

Mô hình “Buôn làng hiểu luật” tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, cho thấy công nghệ số có thể trở thành một kênh bổ trợ thiết thực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Nhưng để công nghệ thực sự đưa pháp luật đến gần buôn làng, điều quyết định không chỉ là có thêm một địa chỉ trên mạng, mà còn là chất lượng thông tin, khả năng tiếp cận của người dân và sự đồng hành của những người trực tiếp gắn bó với cộng đồng.

Khi một quy định được giải thích đúng lúc, một cảnh báo giúp người dân tránh được thủ đoạn lừa đảo, hay một thông tin chính thống giúp thanh thiếu niên hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, công nghệ số mới phát huy được giá trị thiết thực. Đích đến của mô hình vì thế không dừng ở việc đưa pháp luật lên môi trường mạng, mà là giúp người dân hiểu luật, tin vào nguồn thông tin chính thống và chủ động chấp hành pháp luật trong đời sống hằng ngày.