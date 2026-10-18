Đưa pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số và cộng đồng dân cư Lâm Đồng

Quang cảnh Hội nghị tập huấn ngày 15/10/2026 do Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Ảnh: Ngọc Thủy

Ngày 15/10, tại Phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật, nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cùng dịch vụ trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2026. Sự kiện thu hút hơn 230 đại biểu tham dự, bao gồm đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân UBND phường, các tổ chức đoàn thể, ban điều hành tổ dân phố, hòa giải viên cơ sở, tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín và người dân địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Minh Hiếu - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng - khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục pháp luật trong việc nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ và người dân. Các đại biểu được cập nhật kiến thức về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, các quy định pháp luật dân sự, hình sự, hành chính, đồng thời tìm hiểu các vụ án thực tế và thảo luận về những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Lãnh đạo Sở Tư pháp mong muốn lực lượng tham dự sẽ tích cực vận dụng kiến thức và phát huy vai trò tuyên truyền tại cộng đồng. Các báo cáo viên đã phân tích cụ thể các tình huống thực tế, làm rõ chế tài xử lý vi phạm hành chính và quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến tảo hôn, giúp đại biểu nắm chắc và áp dụng hiệu quả.

Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, hạn chế vi phạm pháp luật, phục vụ cho mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển vùng dân tộc thiểu số. Thời gian tới, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn ngày 15 - 16/10/2026 do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Ảnh: Nguyễn Thủy

Cùng ngày 15/10, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng khai mạc Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 tại phường Phan Thiết. Hội nghị do bà Cil Bri - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là già làng, trưởng bản, người có uy tín, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 15 và 16/10/2026, tập trung quán triệt Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2026, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống ma túy, mua bán người, cùng hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hội nghị nhằm truyền đạt kịp thời đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết và củng cố niềm tin của đồng bào đối với hệ thống chính trị cơ sở.

Các hội nghị nói trên không chỉ giúp đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân mà còn góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương./.