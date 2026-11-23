Tuyến biên giới đất liền dài hơn 5.000 km có ý nghĩa chiến lược đối với quốc phòng, an ninh và phát triển đất nước. Đây là địa bàn sinh sống của đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số. Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật có vai trò quan trọng, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Đưa pháp luật về cơ sở, chuyển hóa người dân thành chủ thể bảo vệ biên giới

Bộ đội Biên phòng giữ vai trò nòng cốt trong việc đưa chính sách, pháp luật đến với người dân vùng sâu, vùng xa. Cán bộ biên phòng không chỉ phổ biến các quy định của pháp luật mà còn phối hợp với chính quyền địa phương cụ thể hóa chủ trương, chính sách bằng những việc làm thiết thực. Nhiều cán bộ biên phòng đã được tăng cường làm phó bí thư xã, tham gia cấp ủy và sinh hoạt chi bộ thôn bản.

Tại hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình Bộ đội biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh mới đây, bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khẳng định: "Bộ đội Biên phòng đã góp phần giải quyết một trong những khâu khó nhất của công tác dân tộc hiện nay: thực hiện chính sách tại địa bàn cơ sở".

Nhờ am hiểu phong tục, thành thạo tiếng dân tộc và nắm chắc hoàn cảnh từng hộ, cán bộ biên phòng truyền tải pháp luật qua những câu chuyện, việc làm gần gũi. Bà con dễ hiểu, dễ nhớ và tự giác chấp hành. Các mô hình như "Tự quản đường biên cột mốc", "Tự quản an ninh trật tự" dần làm thay đổi căn bản nhận thức của nhân dân.

Theo bà Cao Thị Xuân, các phong trào này đã làm thay đổi vị thế của người dân vùng biên giới: từ đối tượng thụ hưởng chính sách, đồng bào đã trở thành chủ thể để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đây chính là sự gắn kết có hiệu quả giữa chính sách dân tộc với chính sách quốc phòng an ninh; giữa chăm lo cho dân, dựa vào dân với dựa vào dân để xây dựng và bảo vệ biên giới.

Gắn tuyên truyền pháp luật với sinh kế và phát triển nguồn nhân lực bền vững

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ thực sự mang lại hiệu quả lâu dài khi gắn liền với việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và tạo dựng sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số. Thực tiễn cho thấy rõ điều này khi lực lượng biên phòng đã lồng ghép khéo léo công tác tuyên truyền pháp luật với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và nâng cao dân trí.

Tuyên truyền pháp luật giúp đồng bào nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, bảo vệ biên giới.

Những chương trình như Xuân biên phòng ấm lòng dân bản, hỗ trợ cây con giống, xóa nhà tạm, hỗ trợ phụ nữ vùng biên… đã trực tiếp giúp người dân ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, các chương trình mang tính chiến lược trong lĩnh vực giáo dục - y tế như "Nâng bước em tới trường", "Con nuôi đồn biên phòng", "Thầy giáo quân hàm xanh, "Thầy thuốc quân hàm xanh"… đã tạo ra những thay đổi mang tính nền tảng đối với vùng biên.

Bà Cao Thị Xuân chỉ rõ: "Giáo dục là con đường nhanh nhất và căn bản nhất để giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi học sinh vùng biên giới được duy trì việc học là một đóng góp trực tiếp vào chất lượng nguồn nhân lực của cả vùng".

Khi dân trí được nâng cao, nhận thức pháp luật của đồng bào cũng được tăng cường, hạn chế tối đa các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết hoặc bị kẻ xấu lợi dụng.

Để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thực hiện chính sách dân tộc tiếp tục đạt hiệu quả cao trong giai đoạn mới, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Cao Thị Xuân đề xuất cần lồng ghép chặt chẽ các mô hình biên phòng với những nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035 liên quan tới đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tiếng dân tộc, kỹ năng dân vận và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

Vị đại diện Hội đồng Dân tộc Quốc hội đúc kết giá trị của công tác tuyên truyền, vận động vùng biên: "Biên giới quốc gia được xác lập bằng hệ thống đường biên và cột mốc, song thực tiễn lịch sử dân tộc cho thấy biên giới chỉ thực sự vững chắc khi được giữ gìn bằng lòng dân. Đó là những cột mốc không thể đo bằng tọa độ nhưng có giá trị bền vững nhất trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ".