Đưa phân loại rác tại nguồn vào nền nếp

Hội viên Chi hội Phụ nữ khối 19, phường Đông Kinh thu gom rác thải tái chế tại nhà văn hóa khối

Trong các buổi sinh hoạt chi hội phụ nữ hay họp khối phố, chị Hoàng Thị Thanh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khối 19, phường Đông Kinh thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác thải tại nguồn. Ngoài trao đổi trực tiếp, chị còn phát tờ rơi, đăng tải nội dung hướng dẫn lên nhóm Zalo của chi hội để hội viên tiện theo dõi, thực hiện tại nhà.

Chị Hoàng Thị Thanh cho biết: Chi hội hiện có 115 hội viên, sinh hoạt tại 3 tổ. Qua tuyên truyền, một số chị em đã bắt đầu phân loại rác ngay tại gia đình, trước mắt là tách riêng rác thực phẩm và các loại phế liệu có thể tái chế.

Từ những cách làm cụ thể tại các chi hội, hoạt động phân loại rác đang được Hội LHPN tỉnh mở rộng, gắn với việc hỗ trợ trực tiếp hội viên. Những năm trước, việc vận động hội viên phân loại rác chủ yếu được tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt, phối hợp với các đơn vị liên quan. Từ đầu năm 2026, Hội LHPN tỉnh đã chủ động xây dựng mô hình và hỗ trợ hội viên thực hiện. Tại 5 xã: Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình và Đình Lập, mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” được triển khai tại 15 thôn với 284 hộ hội viên tham gia. Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ một thùng rác ba ngăn, đồng thời được tập huấn, hướng dẫn phân loại rác. Ngoài ra, các chi hội còn được hỗ trợ hơn 8.000 cây hoa, cây cảnh và 10 bộ vật tư thực hiện mô hình “Ngôi nhà xanh”,... góp phần cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường.

Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh, toàn tỉnh hiện có trên 114.000 hội viên phụ nữ, sinh hoạt tại 923 chi hội. Ước tính hiện có khoảng 20% số hộ hội viên thực hiện phân loại rác. Để từng bước thay đổi thói quen của hội viên, từ đầu năm 2026 đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 15 cuộc tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an" thu hút 1.050 hội viên tham gia. Các cấp hội tổ chức trên 4.380 cuộc tuyên truyền lồng ghép về phân loại, xử lý rác thải trong các phong trào tại cơ sở với khoảng 194.640 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân tham gia.

Hiện nay, các cấp hội đang duy trì 185 mô hình, công trình bảo vệ môi trường như: "Chi hội phụ nữ 3 sạch bảo vệ môi trường", "Đoạn đường không rác thải", "Phân loại rác thải tại nguồn", "Ngôi nhà xanh"... Riêng trong 10 tháng năm 2026, các cấp hội đã triển khai 41 công trình bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Nhờ được tuyên truyền, hướng dẫn, nhận thức và thói quen xử lý rác sinh hoạt của các hội viên đã có chuyển biến tích cực. Chị Hoàng Thị Nga, hội viên Chi hội Phụ nữ khối Thống Nhất, phường Lương Văn Tri chia sẻ: Trước đây, gia đình tôi thường bỏ chung các loại rác như: chai lọ, túi ni lông, thực phẩm hư hỏng... Từ khi được hội phụ nữ hướng dẫn, tôi hiểu rõ hơn việc phân loại rác tại nhà. Giờ đây, rác thực phẩm, chai nhựa, vỏ lon và các loại rác còn lại, tôi đều phân loại riêng. Tôi cũng nhắc các thành viên cùng thực hiện để duy trì lâu dài.

Bà Lê Ngọc Thùy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Để việc phân loại rác đi vào nền nếp, thời gian tới, hội tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội đổi mới cách tuyên truyền, chú trọng hướng dẫn trực tiếp để hội viên biết cách phân loại và thực hiện tại gia đình. Đồng thời, quan tâm việc duy trì các mô hình sau khi được hỗ trợ, phát huy vai trò chi hội trưởng, hội viên nòng cốt trong vận động, nhắc nhở các hộ hội viên thực hiện. Hội cũng sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền, cơ quan chuyên môn để tháo gỡ khó khăn trong thu gom, xử lý rác sau phân loại.

Thông qua tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ các mô hình tại cơ sở, các cấp hội phụ nữ đang từng bước nâng cao nhận thức, vận động hội viên hình thành thói quen phân loại rác sinh hoạt tại nhà, góp phần đưa hoạt động này vào nền nếp và bảo vệ môi trường tại khu dân cư.