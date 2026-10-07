Đua nước rút nối thông đường Hồ Chí Minh

Mạnh tay với nhà thầu chậm tiến độ

Những ngày đầu tháng 10, trên công trường dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận, không khí thi công đang được đẩy lên cao độ. Các mũi thi công liên tục được tổ chức theo phương châm "3 ca, 4 kíp", tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để bù tiến độ.

Thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất.

Dự án đi qua địa bàn hai tỉnh An Giang và Cà Mau, là đoạn tuyến còn khối lượng công việc lớn nhất trong số 4 dự án thành phần phục vụ mục tiêu nối thông đường Hồ Chí Minh trong năm 2026.

Ông Võ Duy Hưng, Giám đốc điều hành dự án thuộc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết, hiện số nhân lực, máy móc, thiết bị được các nhà thầu huy động đã tăng 30 - 40% so với những tháng trước. Sản lượng thực hiện đến nay đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng.

Điểm nghẽn lớn nhất là nguồn đá phục vụ thi công cấp phối và láng nhựa. Thời gian qua, tỉnh An Giang đã cấp thêm 50.000m³ đá từ mỏ Antraco, nâng tổng khối lượng đá địa phương hỗ trợ dự án lên 300.000m³. Theo tính toán, dự án còn cần khoảng 200.000m³ đá nữa.

Để tháo gỡ nút thắt này, trong tháng 10, tỉnh An Giang dự kiến cấp thêm 50.000m³, số còn lại tiếp tục được cấp trong tháng 11 và tháng 12.

Cùng với khơi thông nguồn vật liệu, chủ đầu tư cũng quyết liệt xử lý tình trạng nhà thầu chậm tiến độ. Nhiều nhà thầu như Hải Đăng, HCB, Khang Nguyên, Trường Thành, Khánh Vĩnh đã được xem xét cắt chuyển khối lượng. Ba nhà thầu phụ cũng được bổ sung để chạy đua hoàn thành khối lượng công việc dở dang.

Nhiều giải pháp linh hoạt

Theo ông Vương Trọng Minh, Giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, những khó khăn về mặt bằng và vật liệu khiến đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận gặp nhiều trở ngại trong quá trình triển khai.

Thời điểm khởi công tháng 3/2024, dự án mới được bàn giao hơn 8km mặt bằng bên phải tuyến, trùng với đường hiện hữu. Phải đến tháng 6/2026, mặt bằng mới cơ bản được bàn giao đủ.

Vật liệu cũng từng là bài toán nan giải, đến cuối năm 2025, khó khăn về nguồn cát đắp mới cơ bản được tháo gỡ.

Bước vào giai đoạn thi công móng, mặt đường, dự án lại gặp tình trạng khan hiếm vật liệu, đặc biệt là đá, do khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ đang triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm.

Trước những khó khăn này, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã đồng loạt triển khai các giải pháp về tổ chức thi công, tối ưu năng suất bằng tăng ca, tăng kíp, tổ chức nhiều mũi thi công cuốn chiếu, liên tục.

Hằng tuần, Giám đốc Ban QLDA tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện, yêu cầu các nhà thầu có giải pháp khắc phục ngay trong tuần kế tiếp đối với những công việc chậm so với kế hoạch, từ bổ sung thiết bị, nhân lực, vật lực đến tăng ca, tăng kíp.

Với những nhà thầu chậm trễ, không có khả năng khắc phục hoặc không đáp ứng cam kết, chủ đầu tư lập tức thực hiện cắt, chuyển khối lượng sang các nhà thầu mạnh hơn trong liên danh; điều chuyển khối lượng, chấm dứt hợp đồng hoặc bổ sung nhà thầu phụ thay thế.

Cùng đó, công tác thanh toán khối lượng hoàn thành được triển khai kịp thời nhằm bảo đảm nguồn lực để các nhà thầu duy trì nhịp độ thi công.

Nhờ đó, từ tháng 8/2026 đến nay, dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực, dự kiến cơ bản thông tuyến trong năm 2026, đưa vào khai thác quý II/2027.

Dồn lực về đích những đoạn tuyến cuối

Không chỉ Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận, 3 dự án thành phần còn lại cũng đang được Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tập trung đẩy nhanh những hạng mục cuối cùng.

Tại đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn, đi qua địa bàn hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang, dự án đã cơ bản hoàn thành, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng ngay trong tháng 10/2026.

Đoạn Hòa Liên - Túy Loan đã thông xe, đưa vào sử dụng tuyến chính cao tốc từ ngày 19/8/2025. Một số vị trí còn vướng mặt bằng dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026 hoặc kiến nghị Bộ Xây dựng bàn giao nguyên trạng cho địa phương tiếp tục thực hiện.

Trong khi đó, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đã đạt khoảng 96% giá trị hợp đồng, dự kiến thông xe kỹ thuật trong tháng 10/2026 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm nay.

Theo ông Vương Trọng Minh, đường Hồ Chí Minh là công trình quan trọng quốc gia, được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư với tổng chiều dài 3.183km, gồm tuyến chính dài 2.499km và nhánh phía Tây dài 684km, quy mô từ 2 - 6 làn xe. Điểm đầu tại Pác Bó (Cao Bằng), điểm cuối tại Đất Mũi (Cà Mau).

Khởi công từ tháng 5/2.000, theo Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, đến hết năm 2026, tuyến đường sẽ được nối thông trên cơ sở sử dụng QL32 và QL21.

"Tiến độ tổng thể đang được kiểm soát chặt chẽ. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đang tập trung toàn lực, chạy đua với thời gian, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành những đoạn tuyến cuối, hướng tới mục tiêu nối thông toàn tuyến cuối năm 2026 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Xây dựng", ông Minh chia sẻ.

Cùng với mục tiêu nối thông toàn tuyến với quy mô tối thiểu 2 làn xe, căn cứ nguồn lực, nhu cầu vận tải và quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã đề xuất Bộ Xây dựng báo cáo cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp tuyến phù hợp với quy hoạch được duyệt. Ngoài những đoạn đi trùng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các đoạn là cao tốc Bắc - Nam phía Tây và các tuyến cao tốc khác đã và đang được đầu tư, một số đoạn đang được nghiên cứu đầu tư như: Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng; nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường cao tốc phía Tây đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết; xây dựng đường bộ cao tốc phía Tây đoạn Cổ Tiết - Yên Bài; nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Vĩnh Phong - An Xuyên. Một số đoạn khác tiếp tục được đề xuất đầu tư, gồm nâng cấp đoạn Chơn Thành - Đức Hòa thành cao tốc Bắc - Nam phía Tây và đầu tư một số đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Tây như Ngọc Hồi - Pleiku, Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.