Nhân viên Cơ sở cây giống Nguyễn Triều (xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long) livestream bán các sản phẩm cây giống. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Thông qua chương trình “Sức sống hàng Việt” của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị từng bước được cụ thể hóa, tạo thêm cơ hội mở rộng đầu ra và nâng cao giá trị hàng Việt.

Theo Bộ Công Thương, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định chuyển đổi số là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước. Trong lĩnh vực thương mại, yêu cầu này không chỉ dừng ở hiện đại hóa công tác quản lý mà còn đặt ra nhiệm vụ đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại, tổ chức phân phối và phát triển thị trường.

Đối với nông sản, đây là hướng đi có ý nghĩa thiết thực khi nhiều sản phẩm địa phương có chất lượng, giàu tiềm năng nhưng vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận các hệ thống phân phối lớn. Hạn chế về thông tin thị trường, kỹ năng quảng bá, nguồn lực tiếp thị và khoảng cách địa lý khiến không ít đặc sản chưa phát huy hết giá trị.

Việc ứng dụng nền tảng số giúp thay đổi cách tiếp cận thị trường. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào thương lái và các kênh phân phối truyền thống, doanh nghiệp, hợp tác xã có thể chủ động giới thiệu sản phẩm qua mạng xã hội, livestream và sàn thương mại điện tử, tương tác trực tiếp với khách hàng, mở rộng phạm vi tiêu thụ.

Một trong những hoạt động cụ thể hóa định hướng này là chương trình “Sức sống hàng Việt” gắn với mục tiêu “Hàng Việt vì người Việt”. Chương trình kết hợp không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại số 62 Tràng Tiền, Hà Nội với hoạt động quảng bá, bán hàng qua livestream trên nền tảng TikTok.

Đáng chú ý, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước là cơ quan quản lý nhà nước tiên phong trực tiếp tổ chức livestream quảng bá sản phẩm hàng Việt. Cục đồng thời xây dựng kênh TikTok riêng, phối hợp với TikTok Việt Nam và các KOL, KOC để mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thúc đẩy chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản là một trong những giải pháp quan trọng trong bối cảnh mạng xã hội và các kênh thương mại điện tử phát triển mạnh. Những nền tảng như Facebook, TikTok, Shopee đang tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận khách hàng nhanh chóng, linh hoạt, nhất là những đơn vị còn hạn chế về khả năng tham gia hệ thống phân phối hiện đại.

Hiệu quả của phương thức xúc tiến thương mại kết hợp trực tiếp và trực tuyến được thể hiện qua những kết quả tiêu thụ cụ thể. Tại chương trình giới thiệu đặc sản Gia Lai và Quảng Ngãi, hơn 100.000 lượt xem trên TikTok, 320 đơn hàng được chốt sau ba giờ livestream và hơn 500 đơn hàng trực tiếp đã được ghi nhận, với tổng giá trị tiêu thụ trên 200 triệu đồng. Trong khi đó, phiên livestream giới thiệu gạo nếp hương Bảo Lạc cũng ghi nhận 120 kg sản phẩm được khách hàng đặt mua chỉ sau khoảng 30 phút.

Những kết quả này cho thấy nền tảng số không chỉ giúp sản phẩm được biết đến rộng rãi hơn mà còn tạo ra cơ hội giao dịch thực tế. Thông qua livestream, người sản xuất có thể giới thiệu trực tiếp về nguồn gốc, chất lượng và đặc điểm sản phẩm; người tiêu dùng được tìm hiểu, tương tác và đặt hàng ngay trên nền tảng trực tuyến.

Ông Nguyễn Trí Tuấn, đại diện Hợp tác xã dịch vụ và sản xuất nông nghiệp Đồng Mỏ cho biết: Hợp tác xã ban đầu chỉ xác định tham gia chương trình là cơ hội giới thiệu sản phẩm và tiêu thụ một phần sản lượng. Tuy nhiên, kết quả thực tế vượt ngoài kỳ vọng khi phiên livestream đầu tiên giúp chốt gần 100 đơn hàng chỉ trong khoảng 30 phút. Sự đón nhận của người tiêu dùng đã mở ra thêm hướng tiếp cận thị trường mà trước đây hợp tác xã chưa hình dung rõ.

Ở góc độ địa phương, ông Bùi Quốc Khánh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đánh giá: Chương trình “Sức sống hàng Việt” là hoạt động thiết thực, tạo thêm cơ hội để các địa phương quảng bá, giới thiệu và thúc đẩy tiêu thụ nông sản. Theo ông, thương mại điện tử là xu thế tất yếu, đòi hỏi các địa phương và chủ thể sản xuất phải chủ động thích ứng.

Trên cơ sở đó, Sở Công Thương Lạng Sơn đã tổ chức các lớp tập huấn bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử, hướng dẫn kỹ năng bao gói sản phẩm và kết nối với các đơn vị vận chuyển. Việc hỗ trợ này giúp doanh nghiệp, hợp tác xã từng bước làm chủ phương thức kinh doanh trực tuyến, thay vì chỉ tham gia các hoạt động quảng bá mang tính thời điểm.

Đáng chú ý, từ chỗ được hỗ trợ quảng bá qua các chương trình chung, nhiều hộ sản xuất và hợp tác xã đã chủ động xây dựng kênh riêng để giới thiệu, bán sản phẩm. Đây là chuyển biến quan trọng trong tư duy kinh doanh, khi người sản xuất từng bước tham gia trực tiếp vào quá trình tiếp thị, kết nối khách hàng và phát triển thị trường.

Tuy nhiên, theo ông Trần Hữu Linh, chuyển đổi số trong tiêu thụ nông sản không đơn thuần là đưa sản phẩm lên mạng để bán. Những yếu tố như chi phí vận chuyển, bảo quản, đóng gói và tổ chức giao nhận vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Do đó, mở rộng kênh bán hàng số cần đi cùng hoàn thiện hệ thống phân phối và năng lực cung ứng.

Từ thực tiễn triển khai, yêu cầu đặt ra là chuyển đổi số phải được thực hiện đồng bộ, không dừng ở những phiên livestream hay hoạt động quảng bá riêng lẻ mà hướng tới kết nối xuyên suốt từ sản xuất đến tiêu dùng. Ông Trần Hữu Linh cho hay: Bộ Công Thương đang nghiên cứu xây dựng một nền tảng số riêng, kết nối với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ quảng bá và phát triển thương hiệu hàng Việt.

Các sản phẩm được giới thiệu sẽ do Sở Công Thương các địa phương lựa chọn, góp phần giúp người tiêu dùng nhận diện hàng hóa có chất lượng, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, nhất là tại vùng sâu, vùng xa.

Định hướng này cho thấy hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cần vượt ra ngoài phạm vi quảng bá đơn thuần, hướng tới toàn bộ chuỗi giá trị, từ chất lượng sản xuất, thiết kế, bao bì, nhãn mác đến truy xuất nguồn gốc và phát triển hệ thống phân phối. Đặc biệt, ứng dụng mã QR và công nghệ truy xuất nguồn gốc sẽ góp phần minh bạch thông tin về vùng trồng, quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm, củng cố niềm tin của người tiêu dùng. Cùng với đó, việc giải quyết bài toán logistics, bảo quản và giao nhận sẽ quyết định khả năng duy trì hiệu quả của các kênh tiêu thụ trực tuyến.

Nhiều ý kiến đánh giá, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được triển khai đồng bộ từ quảng bá, kết nối đơn hàng đến tổ chức phân phối và xây dựng thương hiệu. Thông qua “Sức sống hàng Việt”, Nghị quyết 57-NQ/TW được cụ thể hóa bằng việc đưa nông sản địa phương lên các nền tảng số, mở rộng kênh tiêu thụ và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng. Đây là hướng đi thiết thực giúp doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động tìm kiếm thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của hàng Việt.