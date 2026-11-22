Gắn hướng dẫn bán hàng với tuyên truyền pháp luật

Từ lâu, xã Bạch Thông có nhiều mặt hàng nông sản, tuy nhiên kênh tiêu thụ còn hạn chế, người sản xuất chưa chủ động quảng bá, kết nối thị trường mà phải chờ thương lái hoặc khách tìm đến mua. Từ tháng 8-2026, địa phương tổ chức mô hình “Phiên chợ nông sản số Bạch Thông” trên trang fanpage “Bạch Thông Ngày Mới”, hỗ trợ người dân giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm qua các phiên livestream. Tham gia mô hình, Hội Nông dân xã vận động hội viên, lựa chọn hộ sản xuất và sản phẩm, còn Đoàn Thanh niên hỗ trợ hình ảnh, kỹ thuật phát trực tiếp và thao tác trên nền tảng số. Các hộ trực tiếp chuẩn bị hàng hóa, cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm, xác nhận đơn và giao hàng.

Đồng chí Ma Thị Mận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bạch Thông, cho biết: “Chúng tôi không hướng tới việc cán bộ làm thay người dân, mà cán bộ chỉ là người đồng hành, hỗ trợ ban đầu để bà con từng bước làm chủ quy trình bán hàng của mình. Để người dân làm chủ quy trình ấy, nội dung hỗ trợ cần bao gồm cả hướng dẫn chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm. Ngay từ khi tham gia bán hàng, các hộ cần hiểu trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, công khai giá bán, nhận đơn phù hợp với khả năng cung ứng và giao hàng đúng thỏa thuận. Đây là những việc thiết thực giúp phòng ngừa vi phạm, giữ uy tín nông sản địa phương”.

Người dân xã Bạch Thông, tỉnh Thái Nguyên tại phiên chợ nông sản số, tháng 9-2026. Ảnh: DIỆU LY

Thực tế hiện nay, trong giao dịch trực tuyến, người mua hàng chủ yếu chỉ dựa vào thông tin được giới thiệu để lựa chọn sản phẩm. Vì vậy, người bán hàng cần phải có trách nhiệm ngay từ khi giới thiệu sản phẩm và phải được thực hiện đầy đủ trong quá trình giao dịch, giải quyết phản ánh của khách hàng. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao BK Foods (thôn Nà Thoi, xã Bạch Thông) chia sẻ: “Bán hàng trực tuyến, khách không trực tiếp xem sản phẩm nên người bán càng phải giới thiệu rõ nguồn gốc, đặc điểm, khối lượng, giá bán và cách bảo quản. Theo tôi, chỉ nên nói những gì mình biết rõ và có căn cứ, không vì muốn bán được hàng mà giới thiệu quá lên”.

Bà Lê Thị Hương cũng đề nghị các đơn vị sản xuất hoàn thiện những chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với sản phẩm. Khi nhận đơn, phải tính toán khả năng cung ứng, đóng gói và vận chuyển để hàng đến tay khách đúng như đã trao đổi. Nếu có phản ánh, người bán cần kiểm tra, giải thích và cùng khách tìm cách giải quyết.

Đúng luật để giữ khách, mở rộng thị trường

Luật sư Trịnh Xuân Tiến, Công ty Luật Trịnh Gia, phân tích: “Điểm a, khoản 1, Điều 21 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định bên kinh doanh phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, trong đó có chất lượng, giá, xuất xứ, phí, chi phí, thời hạn giao hàng, phương thức vận chuyển, thanh toán. Còn tại khoản 1, Điều 14 yêu cầu hàng hóa phải bảo đảm an toàn, số lượng, khối lượng, chất lượng, công dụng đúng nội dung đã giới thiệu, cam kết hoặc theo quy định pháp luật. Vì vậy, người bán cần giới thiệu có căn cứ, giao hàng đúng thỏa thuận và lưu thông tin giao dịch để đối chiếu khi có phản ánh”.

Từ những quy định này, xã Bạch Thông đã tuyên truyền các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngay từ khâu chuẩn bị phiên chợ. Trước mỗi phiên phát trực tiếp, các hộ có thể ghi sẵn thông tin về nguồn gốc, khối lượng, giá bán và cách bảo quản của từng mặt hàng để giới thiệu chính xác. Khi xác nhận đơn, người bán cần thống nhất với khách về mặt hàng, số lượng, tổng số tiền phải trả, thời gian giao và đầu mối tiếp nhận phản ánh. Thông tin xác nhận đơn là căn cứ để hai bên đối chiếu khi có vướng mắc. Việc hướng dẫn cần gắn với những tình huống thường gặp khi bán nông sản. Nếu đã nhận đơn nhưng nguồn cung thay đổi, người bán phải báo sớm để khách quyết định có điều chỉnh đơn hay không. Khi khách phản ánh hàng giao thiếu, giao nhầm hoặc bị hư hỏng, người bán đối chiếu nội dung đã xác nhận với khách và chứng từ giao nhận nếu có để làm rõ sự việc, xác định trách nhiệm và trao đổi cách giải quyết. Sau mỗi phiên chợ, nếu có vướng mắc phát sinh, chính quyền xã và các hộ dân sẽ kiểm tra lại để bổ sung nội dung hướng dẫn cho phiên sau. Qua từng đơn hàng cụ thể, người dân vận dụng quy định của pháp luật vào việc bán hàng, từ cung cấp thông tin chính xác đến giải quyết phản ánh của người mua.

Đồng chí Ma Thị Mận chia sẻ thêm: “Chúng tôi muốn xây dựng thương hiệu nông sản Bạch Thông bằng chất lượng sản phẩm và sự trung thực của người sản xuất. Bởi quảng bá có thể giúp khách hàng biết đến sản phẩm, nhưng chỉ có chất lượng và chữ tín mới giữ được khách hàng lâu dài”.

Từ cách làm ở xã Bạch Thông, việc hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật trở thành nội dung thường xuyên trong hỗ trợ bán nông sản trực tuyến. Cung cấp thông tin trung thực, giao hàng đúng cam kết và giải quyết thỏa đáng phản ánh giúp hạn chế tranh chấp, bảo đảm quyền lợi người mua, giữ uy tín người bán. Đây là cơ sở để khách tiếp tục lựa chọn, giới thiệu sản phẩm, giúp nông sản địa phương mở rộng thị trường, từng bước tạo đầu ra ổn định, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.