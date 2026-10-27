Đưa nông sản lên không gian số bằng tiêu chí '4 đúng'

Tại xã Hoàn Lão, anh Hoàng Ngọc Sỹ đang phát triển mô hình chăn nuôi hươu lấy nhung, cung cấp ra thị trường sản phẩm mang tên Nhung hươu Tây Trạch. Hiện gia đình anh nuôi 9 con hươu, từng bước xây dựng mô hình chăn nuôi ổn định, tạo nguồn thu nhập từ sản phẩm nhung hươu. Nhận thấy nhu cầu thị trường ngày càng mở rộng, anh Sỹ dự kiến tiếp tục đầu tư chuồng trại, phát triển thêm 4 cặp hươu trong năm nay.

Trước đây, việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm của gia đình chủ yếu dựa vào những phương thức truyền thống và các mối quan hệ quen biết. Khi được Đoàn Thanh niên xã Hoàn Lão hướng dẫn tiếp cận các nền tảng số, anh Sỹ bắt đầu tìm hiểu cách xây dựng thông tin sản phẩm, giới thiệu quy trình sản xuất và tiếp cận khách hàng thông qua hoạt động bán hàng trực tuyến.

Anh Hoàng Ngọc Sĩ (giữa), chủ cơ sở sản xuất Nhung hươu Tây Trạch, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị, tham gia phiên livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông sản địa phương với sự hỗ trợ của đoàn viên, thanh niên. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Anh Hoàng Ngọc Sỹ chia sẻ, thông qua chương trình do Đoàn Thanh niên tổ chức, anh được tiếp xúc với các chuyên gia, trang bị thêm nhiều kiến thức thiết thực, nhất là kỹ năng livestream bán hàng. Theo anh, muốn giới thiệu sản phẩm hiệu quả, trước hết phải bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng và công khai đầy đủ những thông tin cần thiết để người tiêu dùng hiểu đúng về sản phẩm. Đây cũng là cơ sở để người sản xuất tạo dựng uy tín, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Không chỉ riêng mô hình nuôi hươu lấy nhung, nhiều hộ sản xuất nông nghiệp tại xã Hoàn Lão đang từng bước thay đổi cách tiếp cận thị trường. Những sản phẩm vốn quen thuộc với người dân địa phương như, mật ong, nhung hươu và các loại nông sản đặc trưng nay có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng thông qua các phiên bán hàng trực tuyến.

Ông Dương Đình Lập, một hộ nuôi ong tại xã Hoàn Lão cho biết, gia đình đã gắn bó với nghề nuôi ong từ nhiều năm nhưng chỉ gần đây mới bắt đầu tìm hiểu việc kinh doanh trên không gian mạng. Thông qua hoạt động hỗ trợ của Đoàn Thanh niên, ông có cơ hội trực tiếp giới thiệu sản phẩm mật ong của gia đình đến đông đảo người tiêu dùng.

Sản phẩm nhung hươu mật ong Tây Trạch của anh Hoàng Ngọc Sỹ, xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị, được giới thiệu, quảng bá và hỗ trợ tiêu thụ thông qua các phiên livestream bán hàng trên nền tảng số. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Theo ông Lập, sản phẩm mật ong của gia đình được khai thác từ hoạt động nuôi ong tự nhiên và đã được công nhận đạt chuẩn OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm). Việc tham gia livestream không chỉ giúp giới thiệu chất lượng, đặc điểm sản phẩm mà còn tạo điều kiện để người mua trao đổi trực tiếp với người sản xuất.

Ông Dương Đình Lập chia sẻ, dù đã nuôi ong từ lâu nhưng trước đây ông chưa quen với việc bán hàng qua mạng xã hội. Khi được hướng dẫn tham gia các phiên livestream, ông nhận thấy đây là cơ hội để nhiều người biết đến sản phẩm mật ong của gia đình. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất khi bán hàng trên không gian mạng là phải tôn trọng pháp luật, ứng xử văn minh, lịch sự và có trách nhiệm với khách hàng.

Một trong những điểm đáng chú ý trong hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông sản tại xã Hoàn Lão là sự tham gia của chính quyền địa phương, tổ chức Đoàn và những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội trong các phiên livestream giới thiệu sản phẩm. Sự phối hợp này góp phần thu hút đông đảo người theo dõi, tạo điều kiện để những sản phẩm nông nghiệp do người dân trực tiếp sản xuất được quảng bá rộng rãi hơn.

Thông qua các phiên bán hàng trực tuyến, các hộ dân còn có điều kiện quan sát, học hỏi cách xây dựng nội dung, giới thiệu sản phẩm, tương tác với người xem và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình bán hàng. Thay vì chỉ phụ thuộc vào các đơn vị trung gian hoặc người có kinh nghiệm, chương trình hướng đến mục tiêu giúp người dân từng bước làm chủ công nghệ, tự giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm của mình.

Ông Dương Đình Lập (giữa), hộ nuôi ong tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị, tham gia phiên livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm mật ong OCOP của gia đình với sự hỗ trợ của đoàn viên, thanh niên địa phương. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Đáng chú ý, tiêu chí "4 đúng" được xem là nền tảng trong quá trình hỗ trợ người dân kinh doanh trên môi trường số. Bên cạnh đó, người bán hàng còn được hướng dẫn thực hiện các nguyên tắc đúng thông tin, đúng cách giao tiếp, đúng quy định và đúng trách nhiệm. Đây là những yêu cầu nhằm hình thành thói quen kinh doanh có đạo đức, tuân thủ pháp luật, ứng xử văn minh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Bà Lê Thị Như Bông, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn Lão cho biết, địa phương xác định chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu khi triển khai các hoạt động quảng bá, tiêu thụ nông sản trên nền tảng số. Cùng với đó, việc truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin và tuân thủ các quy định pháp luật phải được chú trọng để tạo sự tin tưởng đối với người tiêu dùng.

Theo bà Lê Thị Như Bông, một phiên livestream thành công không chỉ được đánh giá qua số lượng người theo dõi hay đơn hàng bán ra mà quan trọng hơn là tạo sự tin tưởng, hài lòng của khách hàng đối với những sản phẩm được giới thiệu. Việc kinh doanh phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật.

Lãnh đạo UBND xã Hoàn Lão kỳ vọng, thông qua những phiên bán hàng trực tuyến có sự đồng hành của chính quyền, tổ chức Đoàn và những người có kinh nghiệm, các sản phẩm nông nghiệp địa phương sẽ tiếp cận được thị trường rộng lớn hơn. Đây cũng là động lực để đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh.

Đại diện chính quyền xã Hoàn Lão cùng đoàn viên, thanh niên tham gia phiên livestream quảng bá, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ các sản phẩm nông sản địa phương trên nền tảng số. Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

Hiện có 81 tổ chức Đoàn cấp xã, phường, đặc khu và Đoàn trực thuộc tại Quảng Trị tham gia hỗ trợ số hóa hơn 100 sản phẩm nông sản. Đây là kết quả bước đầu cho thấy sự hưởng ứng của các cấp bộ Đoàn trong việc đồng hành với người dân phát triển kinh tế số, nhất là tại khu vực nông thôn.

Với phương châm "Đoàn hỗ trợ - người dân làm chủ - duy trì bền vững", chương trình không chỉ hướng đến việc tổ chức các phiên livestream giới thiệu, bán sản phẩm mà còn chú trọng chuyển giao kiến thức, kỹ năng để người dân có thể chủ động duy trì hoạt động kinh doanh sau khi được hỗ trợ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang mở ra những phương thức kinh doanh mới, việc thanh niên Quảng Trị đồng hành cùng người dân đưa nông sản lên không gian mạng theo tiêu chí "4 đúng" không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ phát triển kinh tế mà còn góp phần lan tỏa văn hóa kinh doanh trung thực, có trách nhiệm.

Từ những sản phẩm nông nghiệp do chính người dân làm ra, niềm tin của khách hàng đang từng bước được xây dựng bằng chất lượng thực, nguồn gốc rõ ràng và sự minh bạch trong từng hoạt động kinh doanh, tạo nền tảng phát triển bền vững cho nông sản Quảng Trị trên thị trường số.