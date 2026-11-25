Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tại buổi làm việc, Viện trưởng Park Joon-Kee khẳng định, Viện Kinh tế nông thôn Hàn Quốc – cơ quan nghiên cứu chính sách nông nghiệp hàng đầu trực thuộc Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc luôn coi trọng quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam từ năm 2009 đến nay.

Theo đó, hai bên đã triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu và đào tạo hiệu quả về ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý đất đai, an toàn thuốc bảo vệ thực vật, chuyển đổi số và thị trường nông sản; nổi bật trong năm 2026 là dự án nghiên cứu chung thuộc chương trình KAPEX về xây dựng chuỗi giá trị gia cầm an toàn và thông minh.

Đánh giá cao đóng góp của Viện Kinh tế nông thôn Hàn Quốc, Đại sứ Vũ Hồ đã trân trọng giới thiệu Tham tân Nông nghiệp, đồng thời nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Việt Nam cử cán bộ đại diện chuyên trách về nông nghiệp và môi trường tại cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Chính phủ Việt Nam đối với phát triển nông nghiệp quy mô lớn, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó góp phần thúc đẩy cán cân thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc phát triển cân bằng hơn hướng tới mục tiêu kim ngạch 150 tỷ USD vào năm 2030.

Trên cơ sở tính bổ trợ cao giữa cơ cấu nông nghiệp hai nước, Đại sứ Vũ Hồ và đoàn công tác đề xuất 5 trọng tâm hợp tác mới với Viện Kinh tế nông thôn Hàn Quốc. Cụ thể, đẩy mạnh nghiên cứu chung về công nghệ bảo quản, phân phối và thị trường đối với nhóm trái cây nhiệt đới (bao gồm trái cây đông lạnh, sấy khô), đồng thời chia sẻ kết quả nghiên cứu về thị trường cà-phê và các báo cáo triển vọng nông nghiệp định kỳ; thiết lập cơ chế cập nhật, trao đổi chính sách nông nghiệp chuyên biệt và thường xuyên; tăng cường phối hợp về tiêu chuẩn hàng hóa xuất nhập khẩu nhằm phòng ngừa tranh chấp thương mại; mở rộng chuyển giao công nghệ chăn nuôi, chế biến gắn với đào tạo và phổ biến trực tiếp tới người sản xuất; Hợp tác chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng hệ thống cảnh báo sớm trong nông nghiệp.

Đại sứ Vũ Hồ (bên phải) trao quà kỷ niệm tặng Viện trưởng Viện Kinh tế nông thôn Hàn Quốc Park Joon-Kee. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Viện trưởng Viện Kinh tế nông thôn Hàn Quốc Park Joon-Kee và các chuyên gia thương mại của Viện chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn của Hàn Quốc, đặc biệt là bài học phát triển chuỗi cung ứng lạnh gắn với mức độ sẵn sàng của thị trường và việc tổ chức sản xuất qua hệ thống doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm nâng cao vị thế đàm phán cho nông dân.

Lãnh đạo Viện trưởng Viện Kinh tế nông thôn Hàn Quốc khẳng định sẵn sàng chia sẻ hệ thống dữ liệu chính sách công khai, phối hợp kiến nghị Chính phủ Hàn Quốc tháo gỡ các rào cản phi thuế quan trong khuôn khổ các Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc (VKFTA), Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), đồng thời đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển đổi xanh và chuyển đổi số nông nghiệp.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất thiết lập kênh phối hợp thường xuyên cấp làm việc giữa các ban chuyên môn của Viện Kinh tế nông thôn Hàn Quốc với Tham tán Nông nghiệp và Môi trường Bùi Hải Nam và các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam nhằm sớm hiện thực hóa các sáng kiến hợp tác thiết thực trong thời gian tới.