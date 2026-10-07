Đưa nông dân tham quan mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao

Xã Phước Thành hiện có 116 hộ trồng dưa lưới với khoảng 50ha nhà màng; đã hình thành Tổ hợp tác Dưa lưới Phước Sang và HTX An Thái Farm nên nhu cầu liên kết sản xuất, trao đổi kỹ thuật là hết sức cần thiết.

Đại biểu tham quan mô hình trồng dưa lưới tại HTX Kim Long. Ảnh: TUẤN ANH

Tại buổi tham quan, các thành viên trong đoàn đã trao đổi với cán bộ kỹ thuật của HTX Kim Long nhiều vấn đề về kỹ thuật lắp đặt nhà màng, hệ thống tưới, bón phân tự động; ứng dụng cảm biến, Internet vạn vật (IoT), nhật ký sản xuất điện tử và truy xuất nguồn gốc bằng mã QR.

Dịp này, đoàn cũng trao đổi về chi phí đầu tư, cách vận hành, quản lý vật tư, sản lượng và tiêu thụ sản phẩm để cho thu nhập ổn định, nâng cao đời sống.

﻿Ông Nguyễn Hồng Quyết, Giám đốc HTX Kim Long trao đổi kinh nghiệm về áp dụng số trong nông nghiệp. Ảnh: TUẤN ANH

Theo ông Nguyễn Hồng Quyết, Giám đốc HTX Kim Long, việc lựa chọn công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, ưu tiên các giải pháp mang lại hiệu quả rõ rệt, dễ vận hành, phù hợp quy mô đầu tư của từng hộ gia đình.

Ông Bùi Quang Dân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Thành cho biết, chuyến tham quan giúp hội viên trực tiếp quan sát công nghệ vận hành, đánh giá khả năng áp dụng tại địa phương. Qua đó, xã hướng đến nâng cao nhận thức về quản lý quy trình, dữ liệu sản xuất, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ dưa lưới