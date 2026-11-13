Đưa những tấm gương học và làm theo Bác đến gần hơn với công chúng

Triển lãm trở thành lớp học mở, giáo dục các giá trị văn hóa và những việc làm tốt cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Với hơn 100 hình ảnh, tư liệu, hiện vật được trưng bày trong không gian mở, triển lãm giới thiệu những câu chuyện chân thực, xúc động về các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Triển lãm được bố cục thành 3 phần. Trong đó, phần đầu giới thiệu những hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp và phẩm chất đạo đức cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những câu chuyện về lối sống giản dị, gần gũi, khiêm tốn của Người cùng các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với việc xây dựng con người và văn hóa Việt Nam hiện nay.

Điểm nhấn của triển lãm là những tấm gương tiêu biểu, việc làm bình dị và câu chuyện chân thực, xúc động về các tập thể, cá nhân trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Lâm Đồng. Họ là những con người đời thường nhưng giàu lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến bằng những việc làm thiết thực đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Tiêu biểu như cô Nguyễn Thị Hồng (xã biên giới Tuy Đức) bền bỉ mang tri thức đến với học sinh, mạnh dạn đổi mới, ứng dụng công nghệ vào sản xuất; đồng chí K’My, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đa Huynh (xã Đinh Văn Lâm Hà) người đảng viên mẫu mực, hết lòng gắn bó với cơ sở; sinh viên Lê Minh Anh Đạt, Khoa Luật Kinh tế (Đại học Phan Thiết) là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2025 - 2026; già làng KRông (thôn Liêng Hưng, xã Đam Rông 2), điểm tựa tinh thần của cộng đồng, tiêu biểu cho lòng nhân ái và sự tận tụy vì buôn làng...

Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” thu hút học sinh đến tham quan, tìm hiểu trong ngày đầu mở cửa phục vụ.

Bên cạnh những câu chuyện về người tốt, việc tốt, triển lãm còn dành không gian giới thiệu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nét văn hóa đặc sắc và những giá trị văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh; qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Lâm Đồng đến với người dân, du khách.

Trong ngày đầu mở cửa, triển lãm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu. Cách trưng bày trực quan, sinh động trong khuôn viên mở của Di tích Trường Dục Thanh tạo không gian tham quan gần gũi, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận những câu chuyện đẹp về con người và cuộc sống. Anh Trần Ngọc Sang (đến từ phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: “Mỗi tấm gương là một câu chuyện đẹp, truyền cho chúng tôi thêm động lực để sống có trách nhiệm, biết sẻ chia và đóng góp nhiều hơn cho xã hội”.

Du khách Huỳnh Anh (đến từ An Giang) cho rằng, việc tổ chức triển lãm ngay tại Trường Dục Thanh góp phần làm không gian di tích thêm sinh động, phong phú, thu hút khách tham quan. Cách trưng bày trực quan, nội dung gần gũi giúp dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn những câu chuyện đẹp về đất và người Lâm Đồng.

Triển lãm là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong học tập và làm theo Bác.

Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận, triển lãm không chỉ giới thiệu, tôn vinh những tấm gương người tốt, việc tốt mà còn góp phần giúp công chúng nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; qua đó, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến, cổ vũ mỗi cá nhân, gia đình và tập thể tiếp tục học tập, thực hành và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống.

Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” diễn ra từ ngày 13/11 - 2/12.