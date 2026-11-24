Xóa đói, giảm nghèo luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm và xác định là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Các biện pháp giảm nghèo ngày càng đa dạng, không chỉ giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống mà còn bảo đảm tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: Y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông tin. Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, thời gian qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Nam Gianh đã tích cực vào cuộc, huy động mọi nguồn lực để chăm lo, chia sẻ với hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.