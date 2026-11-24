Đưa những quyết sách của Đảng về văn hóa vào cuộc sống
Sáng 24/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo.
Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương, Hà Nội và các tỉnh, thành phố; Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-nhung-quyet-sach-cua-dang-ve-van-hoa-vao-cuoc-song-246261124185827005.htm