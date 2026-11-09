Đưa nhóm thanh thiếu niên suýt đánh nhau đi dọn vệ sinh

Theo thông tin từ Công an phường Tân Khánh, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ tuần tra phát hiện hai nhóm thanh thiếu niên tụ tập, có biểu hiện chuẩn bị xảy ra xô xát. Nhận thấy nguy cơ phát sinh vụ việc, lực lượng Công an đã kịp thời can thiệp, mời những người liên quan về trụ sở để tìm hiểu nguyên nhân.

Nhóm thiếu niên được đưa đến trụ sở làm việc. (Ảnh Công an cung cấp)

Tại đây, các em cho biết mâu thuẫn xuất phát từ những bất hòa trong quá trình chơi trò chơi điện tử. Thay vì lựa chọn cách trao đổi, giải quyết bất đồng phù hợp, hai nhóm đã hẹn gặp nhau để nói chuyện. Nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng chức năng, vụ việc chưa dẫn đến xô xát hay thiệt hại nào.

Qua tìm hiểu, nhận thấy các em còn ở độ tuổi thanh thiếu niên, nhận thức và kỹ năng xử lý tình huống chưa hoàn thiện, Công an phường Tân Khánh đã liên hệ, mời phụ huynh đến phối hợp giáo dục, nhắc nhở. Các em đồng thời được yêu cầu viết cam kết không tái diễn hành vi tương tự.

Từ nhắc nhở đến giáo dục ý thức cộng đồng

Điểm đáng chú ý trong cách xử lý vụ việc là bên cạnh việc nhắc nhở, yêu cầu cam kết, lực lượng Công an phường còn định hướng các em tham gia những hoạt động thiết thực tại địa phương.

Theo đó, Cảnh sát khu vực phối hợp với Ban điều hành khu phố đồng hành cùng các em trong các hoạt động vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan đô thị. Hằng tuần, các em sẽ tham gia hỗ trợ dọn dẹp tại những tuyến đường trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung và trách nhiệm với cộng đồng.

Các em được giáo dục tư tưởng, đưa đi vệ sinh phố phường. (Ảnh Công an cung cấp)

Bên cạnh đó, Công an phường duy trì các buổi chia sẻ, phổ biến kiến thức pháp luật, giúp thanh thiếu niên hiểu rõ hơn về những quy định cần tuân thủ, đồng thời trang bị kỹ năng ứng xử văn minh, giải quyết bất đồng trong cuộc sống.

Công an phường Tân Khánh cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, đồng hành và quản lý con em, đặc biệt trong việc sử dụng internet, tham gia trò chơi điện tử và xây dựng các mối quan hệ xã hội.

Trước đó, Công an xã Phú Giáo (TP. HCM) cũng triển khai hoạt động giáo dục thanh thiếu niên bằng cách đưa các em tham gia dọn dẹp, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ sau khi kịp thời ngăn chặn vụ việc hai nhóm thiếu niên chuẩn bị đánh nhau. Thông qua các hoạt động thực tế, từ chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, vệ sinh môi trường đến tìm hiểu kiến thức pháp luật, lực lượng chức năng hướng đến việc bồi dưỡng lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời giúp thanh thiếu niên nâng cao nhận thức và hình thành cách ứng xử phù hợp trong cuộc sống.