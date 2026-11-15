Đưa nhiều người vượt biên, 3 bị can bị truy tố

Các đối tượng buộc cấu kết đưa 56 người Afghanistan sang Campuchia qua đường tiểu ngạch để thu lợi bất chính.

Theo cáo trạng, ngày 5/4/2025, Công an phường Nguyễn Cư Trinh (TP.HCM) kiểm tra hành chính căn nhà tại số 214B/15D đường Nguyễn Trãi, phát hiện Mohammadi Mukhtar cư trú không đăng ký tạm trú và không xuất trình được hộ chiếu. Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện Mukhtar có liên quan đến đường dây tổ chức cho người nước ngoài xuất cảnh trái phép.

Kết quả điều tra xác định, Mukhtar nhập cảnh Việt Nam ngày 21/4/2024 bằng thị thực du lịch, thời hạn đến ngày 10/7/2024. Sau khi thị thực hết hạn, đối tượng tiếp tục ở lại Việt Nam trái phép và câu kết với Trung, Chinh tổ chức đưa công dân Afghanistan sang Campuchia.

Tháng 12/2024, Mukhtar thỏa thuận với một người tên Ramozi Ahmad Hussain (chưa rõ lai lịch) đưa người Afghanistan nhập cảnh Việt Nam bằng thị thực du lịch, sau đó tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá 7,5 triệu đồng/người. Đối với những người chưa có thị thực, Mukhtar cung cấp thông tin hộ chiếu, ảnh chân dung để làm thủ tục xin visa với chi phí 150 USD/người.

Để thực hiện việc đưa người qua biên giới, Mukhtar thỏa thuận với Dư Duy Trung giá 4,5 triệu đồng/người. Trung tiếp tục liên hệ một người tên Hưng (chưa rõ lai lịch) để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép với giá 2,5 triệu đồng/người, đồng thời thuê Lê Đình Chinh lái ô tô vận chuyển, trả công 900.000 đồng/người.

Theo phương thức hoạt động, sau khi nhập cảnh Việt Nam, những người Afghanistan được bố trí lưu trú tại Khách sạn Bình Minh Lê Lai. Khi nhận thông báo từ Mukhtar, Trung liên hệ Chinh điều xe đến đón, chở những người này đến khu vực Chợ Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh, bàn giao cho người sử dụng tài khoản Telegram có tên “Gia Cát Lượng”. Từ đây, các đối tượng tổ chức đưa người vượt biên sang Campuchia qua đường mòn, lối mở.

Từ tháng 2 đến tháng 3/2025, các bị can đã 4 lần tổ chức đưa 20 người Afghanistan xuất cảnh trái phép, lần lượt vào các ngày 17/2, 7/3, 17/3 và 3/4/2025. Đáng chú ý, trong số những người được đưa đi có nhiều trẻ em, nhỏ nhất mới 2 tuổi. Ngoài ra, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, đường dây này còn tổ chức đưa 36 người Afghanistan khác sang Campuchia nhưng chưa xác định được lai lịch. Tổng cộng, các đối tượng đã đưa 56 người xuất cảnh trái phép.

Về số tiền thu lợi, Mukhtar nhận tổng cộng 487,5 triệu đồng, chuyển cho Trung 319,5 triệu đồng và hưởng lợi 168 triệu đồng. Trung sử dụng 207,5 triệu đồng trả cho Hưng, 50,4 triệu đồng trả công cho Chinh. Sau khi trừ chi phí, Trung hưởng lợi 61,6 triệu đồng, Chinh hưởng lợi 24,5 triệu đồng.

Ngày 13/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã bắt tạm giam cả ba bị can. Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận hành vi phạm tội.

VKSND TP.HCM xác định hành vi của các bị can xâm phạm quy định của Nhà nước về quản lý xuất cảnh, nhập cảnh, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Do đó, cả ba bị truy tố về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”, theo điểm a khoản 3 Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đối với Ramozi Ahmad Hussain, Hưng và người sử dụng tài khoản Telegram “Gia Cát Lượng”, do chưa xác định được nhân thân nên cơ quan chức năng chưa có căn cứ xử lý.