Các đại biểu cắt băng khai mạc Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TPHCM lần 3, năm 2026. Ảnh: QUỐC THANH

Với chủ đề “TPHCM - Thành phố sáng tạo nhiếp ảnh”, lễ hội có sự tham gia của các nghệ sĩ, đại diện tổ chức nhiếp ảnh đến từ Iceland, Bắc Macedonia, Nga, Bỉ, Anh, Nhật Bản, Ba Lan, Australia, Singapore, Hàn Quốc, Kuwait, Thổ Nhĩ Kỳ, Brunei... cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh trong cả nước.

Các nhiếp ảnh gia quốc tế tham quan triển lãm ảnh tại lễ hội. Ảnh: QUỐC THANH

Một trong những sự kiện quan trọng nhất của lễ hội là cuộc thi ảnh quốc tế với sự tham gia của 411 tác giả đến từ 38 quốc gia, với hơn 4.300 tác phẩm. Ngoài ra, tại sự kiện còn có các hoạt động như Photomarathon (thi sáng tác ảnh nhanh), workshop kỹ thuật nhiếp ảnh và giới thiệu thiết bị nhiếp ảnh, sản phẩm công nghệ, trưng bày tác phẩm của các câu lạc bộ nhiếp ảnh...

Tại lễ hội cũng diễn ra các tọa đàm về nhiếp ảnh với trí tuệ nhân tạo (AI), bản quyền nhiếp ảnh, nhiếp ảnh với du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa nhiếp ảnh...

Các đại biểu tham quan gian hàng nhiếp ảnh tại lễ hội

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung, cho biết lễ hội thể hiện khát vọng đưa nhiếp ảnh trở thành nguồn lực sáng tạo, hiện diện nhiều hơn trong đời sống cộng đồng, từ không gian công cộng, trường học, bảo tàng đến hoạt động du lịch, qua đó góp phần vào sự phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố.