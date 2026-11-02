Đưa nhầm 15 triệu đồng tiền xe, hai du khách Hàn bất ngờ trước hành động của tài xế

Chỉ vì nhầm lẫn khi thanh toán tiền xe, hai du khách Hàn Quốc đã đưa cho tài xế ở Đà Nẵng số tiền gấp 10 lần giá cước. Phát hiện sự việc, nam tài xế lập tức trả lại tiền thừa và nhận được khoản tip hậu hĩnh từ hành khách.

Khách đưa nhầm 15 triệu đồng tiền cước taxi

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một tài xế tại Đà Nẵng trả lại tiền thừa cho hai vị khách người Hàn Quốc sau khi họ nhầm lẫn khi thanh toán đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh từ camera trên ô tô được tài xế chia sẻ, hai hành khách đưa cho anh một xấp tiền mệnh giá 500.000 đồng để thanh toán chuyến đi. Người tài xế nhận tiền, lấy đúng 3 tờ, tương đương 1,5 triệu đồng tiền cước, rồi trả lại toàn bộ số tiền còn lại.

Sau đó, hai vị khách mới nhận ra mình đã nhầm lẫn giữa 1,5 triệu đồng và 15 triệu đồng. Trước hành động trung thực của nam tài xế, họ không giấu được sự bất ngờ và vui vẻ gửi tặng anh một khoản tiền tip.

Theo Tạp chí Đời sống và Pháp luật, anh là Tấn Vững, 30 tuổi, hiện sinh sống tại Đà Nẵng. Anh cho biết sự việc xảy ra vào ngày 30/10, khi hai du khách Hàn Quốc thuê xe của anh để tham quan Đà Nẵng, Hội An rồi di chuyển ra sân bay.

Chuyến đi có giá 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi thanh toán, khách hàng lại đưa cho anh số tiền lên tới 15 triệu đồng. Nhận thấy hành khách có thể đã nhầm lẫn, anh nhanh chóng giải thích và chỉ nhận đúng số tiền cước, đồng thời hoàn trả khoản tiền thừa.

Tấn Vững kể rằng sau khi nhận lại tiền, hai vị khách mới nhận ra nhầm lẫn của mình và bật cười. Sau đó, họ tip cho anh 500.000 đồng ngay trên xe. Khi xuống xe lấy hành lý, hai vị khách tiếp tục gửi thêm 500.000 đồng nữa.

Nam tài xế cho biết anh rất bất ngờ và vui mừng khi nhận được khoản tiền tip lớn như vậy. Hai du khách cũng bày tỏ ý định sẽ liên hệ với anh trong những lần trở lại Đà Nẵng, đồng thời giới thiệu bạn bè sử dụng dịch vụ xe của anh khi đến Việt Nam.

Số tiền anh nhận được sau chuyến đi gồm 1,5 triệu tiền cước và 1 triệu tiền tip

Hành động tử tế nhận được nhiều lời khen

Sau khi kết thúc chuyến đi, Tấn Vững kể lại câu chuyện với vợ và bạn bè. Mọi người đều vui mừng, chúc mừng anh vì nhận được khoản tiền tip lớn, đồng thời đánh giá cao hành động trả lại tiền thừa cho khách.

Vốn có thói quen chia sẻ những câu chuyện trong công việc lên mạng xã hội, nam tài xế đăng tải đoạn video trích xuất từ camera trên ô tô. Không lâu sau, clip nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội, với hàng nghìn lượt yêu thích và nhiều bình luận tích cực.

Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước cách xử lý của Tấn Vững, cho rằng sự trung thực và thái độ làm nghề có trách nhiệm là những điều đáng quý. Trước sự quan tâm của cộng đồng mạng, anh cho biết bản thân khá bất ngờ nhưng cũng cảm thấy vui vì hành động của mình nhận được sự đồng tình.

Tấn Vững chia sẻ anh đã có 9 năm làm nghề lái xe tại Đà Nẵng, thường xuyên phục vụ khách du lịch đến từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ.

Tấn Vững (bên trái) và hành khách (bên phải)

Theo nam tài xế, công việc có những giai đoạn thuận lợi và khó khăn tùy theo mùa du lịch. Vài tháng trước, lượng khách đông giúp anh có nhiều chuyến xe hơn. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, lượng khách đến Đà Nẵng giảm khiến số chuyến anh nhận được cũng ít đi.

Trong gần một thập kỷ làm nghề, anh từng gặp không ít trường hợp hành khách bỏ quên điện thoại, ví tiền trên xe. Mỗi lần như vậy, anh đều tìm cách liên hệ để trả lại tài sản cho chủ nhân.

“Nhìn hành khách nhận lại được đồ, thấy người ta vui vẻ mà trong lòng mình cũng vui theo. Nhiều người cũng tip tiền cảm ơn cho mình nữa”, anh chia sẻ.

Với Tấn Vững, nguyên tắc làm nghề khá đơn giản: Một khi đã nhận công việc thì phải làm bằng cái tâm, luôn cố gắng mang lại cho khách hàng cảm giác an toàn và trải nghiệm tốt nhất trong suốt hành trình.

Anh mong muốn mỗi hành khách khi sử dụng dịch vụ của mình đều có chuyến đi vui vẻ, thoải mái và lưu giữ những ấn tượng tốt đẹp khi đến với Đà Nẵng.