Đưa nguồn vốn tín dụng đến nông dân

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến chủ trì hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện phối hợp liên ngành tại xã Điền Lư.

Năm 2026, xã Điền Lư có 36 tổ vay vốn với 1.106 thành viên, tổng dư nợ đạt 176.041 triệu đồng. Nguồn vốn được hội viên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao thu nhập. Công tác quản lý vốn vay được thực hiện chặt chẽ; các thành viên cơ bản chấp hành tốt quy định vay và trả nợ, không phát sinh nợ xấu, nợ quá hạn.

Tại buổi kiểm tra, đoàn tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình; hoạt động của các tổ vay vốn, việc kiểm tra, giám sát và hiệu quả sử dụng vốn của hội viên. Đồng thời, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị từ cơ sở để có giải pháp tháo gỡ.

Đoàn kiểm tra thực tế mô hình kinh tế của hội viên nông dân trong tổ vay vốn.

Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa ba ngành, bảo đảm nguồn vốn tín dụng được quản lý an toàn, sử dụng đúng mục đích, tạo điều kiện cho hội viên nông dân, phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.