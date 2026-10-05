Đưa người phụ nữ vượt biên trái phép, 2 đối tượng bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ

Bộ đội Biên phòng áp giải các đối tượng Ly Thền Hồ và Sùng Văn Quang

Trước đó, qua công tác rà soát đối tượng và tàng thư nghiệp vụ, các trinh sát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phát hiện nạn nhân Giàng Thị C. có dấu hiệu bị tổ chức lừa cho vượt biên sang Trung Quốc lấy chồng, từ cuối năm 2023.

Ban chuyên án lập tức được thành lập, phối hợp cùng Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP) để truy xét.

Đối tượng Ly Thền Hồ làm việc với cơ quan điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đánh án đã tổ chức vây bắt đồng loạt các đối tượng trong đường dây. Theo đó, lúc 20h30 ngày 27/9/2026, đã bắt giữ nghi phạm Sùng Văn Quang (SN 1996, trú tại xã Bản Lầu, Lào Cai) khi đang lẩn trốn dưới mác công nhân tại khu công nghiệp Cầu Kiền, thành phố Hải Phòng, cách tỉnh Lào Cai 500 km.

Tiếp đó, lúc 17h00 ngày 28/9/2026, Đội đột kích, bắt giữ đồng phạm Ly Thền Hồ (sinh năm 1991, trú tại xã Pha Long, Lào Cai) khi đang ẩn mình dưới vỏ bọc thợ sửa xe máy tại địa bàn vùng biên giới.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, đã câu kết với các đối tượng ở bên kia biên giới qua ứng dụng Wechat để bán nạn nhân Giàng Thị C. vào tỉnh An Huy (Trung Quốc) làm vợ với giá 110.000 Nhân dân tệ (khoảng gần 400 triệu đồng).

Dịp đó, rạng sáng ngày 25/12/2023, Thền Hồ đã đưa chị C. lên khu vực Mốc 154, trèo qua hàng rào thép gai, rồi ép nạn nhân vượt sang biên kia biên giới. Đến năm 2026, nạn nhân bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ, vì cư trú trái phép và trục xuất về nước.

2 đối tượng Ly Thền Hồ và Sùng Văn Quang bị Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Cơ quan chức năng nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức nguy hiểm, sử dụng công nghệ và tài khoản ẩn danh để xóa dấu vết. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.