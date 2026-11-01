Đưa người khuyết tật đến gần hơn với các giá trị văn hóa truyền thống

Tại đây, người tham gia được tìm hiểu không gian văn hóa đặc trưng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam thông qua hệ thống nhà ở, kiến trúc, cảnh quan, phong tục, tập quán và các hoạt động sinh hoạt truyền thống.

Đặc biệt, hoạt động giao lưu, gặp gỡ đồng bào các dân tộc đã mang đến cơ hội để người khuyết tật trực tiếp trò chuyện, chia sẻ và trải nghiệm đời sống văn hóa cộng đồng.

Đoàn chụp hình lưu niệm trước tháp Champa tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội

Thông qua những hoạt động trải nghiệm thực tế, người khuyết tật không chỉ mở rộng hiểu biết về bản sắc văn hóa dân tộc mà còn có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tăng sự tự tin và chủ động tham gia các hoạt động xã hội. Đây cũng là dịp để người tham gia được thay đổi không gian sinh hoạt, kết nối với cộng đồng và có thêm những trải nghiệm ý nghĩa trong cuộc sống.

Ảnh: Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội

Đoàn tham quan, tìm hiểu không gian văn hóa đặc trưng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Ảnh: Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội trong việc chăm lo đời sống tinh thần, bảo đảm quyền tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa bình đẳng của người khuyết tật. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc toàn diện, tạo môi trường sống nhân văn, bình đẳng và thúc đẩy hòa nhập xã hội.