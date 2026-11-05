Đưa ngư dân thủng dạ dày vượt 48 hải lý đi cấp cứu

Lực lượng Biên phòng tiếp cận tàu cá, hỗ trợ đưa ngư dân bị bệnh nặng vào bờ cấp cứu.

Ngày 5/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Đồn Biên phòng Nhật Lệ vừa phối hợp đưa một ngư dân bị bệnh nặng trên biển vào bờ cấp cứu. Bệnh nhân được xác định bị thủng dạ dày, đã được phẫu thuật và đang tiếp tục điều trị.

Khẩn cấp cứu người từ ngoài khơi

Lúc 13 giờ 40 phút ngày 4/11, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận tin báo tàu cá ĐNa-90778-TS đang hoạt động cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 48 hải lý về hướng Đông Đông Bắc có một thuyền viên đau bụng dữ dội, nghi viêm ruột thừa, cần hỗ trợ cấp cứu.

Người bị bệnh là ông Hà Nhung, sinh năm 1970, trú tại thành phố Đà Nẵng. Tàu cá do ông Trần Văn Chiến, sinh năm 1991, cùng trú tại thành phố Đà Nẵng, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 9 thuyền viên, xuất bến ngày 31/10 để hành nghề câu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ đưa ngư dân lên xe cấp cứu để chuyển đến bệnh viện.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Nhật Lệ triển khai hai tổ công tác phối hợp cứu nạn.

Tổ trên biển gồm 5 cán bộ, chiến sĩ, do Phó Đồn trưởng chỉ huy, sử dụng ca nô trực tiếp tiếp cận tàu cá. Tổ trên bờ do Đồn trưởng chỉ huy, phối hợp với lực lượng quân y chuẩn bị nhân lực, phương tiện, sẵn sàng tiếp nhận, sơ cứu và chuyển người bệnh đến bệnh viện.

Chuyển người bệnh giữa đêm, vượt trở ngại cửa biển

Khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, tàu cá về đến vị trí cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 2 hải lý nhưng không thể tiếp tục vào bờ. Khu vực cửa biển có mực nước cạn, trong khi thuyền trưởng không thông thạo luồng lạch.

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị đưa ngư dân bị bệnh nặng vào bờ cấp cứu trong đêm 4/11.

Lực lượng Biên phòng khẩn trương sử dụng ca nô, đồng thời huy động thêm một chiếc đò của người dân để tiếp cận tàu cá, chuyển ông Nhung sang phương tiện cứu hộ.

Đến 21 giờ, người bệnh được đưa vào bờ an toàn. Lúc này, sức khỏe ông Nhung rất yếu, không thể tự ngồi dậy. Cán bộ, chiến sĩ dùng cáng đưa ông lên xe cấp cứu, phối hợp với lực lượng quân y chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị thủng dạ dày và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Đến 3 giờ ngày 5/11, ca phẫu thuật thành công. Hiện sức khỏe ông Nhung tương đối ổn định, tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, điều trị.