Ngày 21-11, Tàu 746, Hải đoàn 129 Hải quân đã vận chuyển một ngư dân gặp nạn trên biển về đất liền an toàn.

Trước đó, ngày 14-11, anh Bùi Văn Tiển (sinh năm 1994, quê tỉnh Quảng Ngãi), ngư dân tàu cá QNg 90962 TS bị cá kìm (cá nhái) đâm vào ngực trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa. Cùng ngày, ngư dân được đưa vào Bệnh xá đảo Phan Vinh A cấp cứu, điều trị.

Chăm sóc sức khỏe bệnh nhân trong quá trình vận chuyển.

Ngày 17-11, Tàu 746 đang thực hiện nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền tại khu vực đảo Đá Tây đã nhanh chóng cơ động đến đảo Phan Vinh A tiếp nhận ngư dân cùng bác sĩ của đảo và người nhà ngư dân. Trong điều kiện trên biển sóng cao 2-4m, gió Đông Bắc cấp 5, 6, cán bộ, chiến sĩ Tàu 746 đã khẩn trương tổ chức tiếp nhận, đưa bệnh nhân về đất liền; trong hải trình, tàu thường xuyên cử cán bộ, nhân viên chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

Chỉ huy hải đoàn thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân.

Đến trưa 21-11, tàu chở ngư dân gặp nạn đã cập cảng Hải đoàn 129 (phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh) an toàn. Lực lượng quân y của hải đoàn tiến hành kiểm tra sức khỏe, đánh giá sơ bộ tình trạng bệnh nhân. Chỉ huy hải đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần người gặp nạn và gia đình, đồng thời chỉ đạo nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175.