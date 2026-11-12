Đưa nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất

Từ những cánh đồng khoai tây trải dài ở Nội Mông đến những trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đại, Ulanqab đang trải qua cuộc chuyển mình đáng chú ý trong chiến lược phát triển kinh tế số của Trung Quốc. Đằng sau sự chuyển đổi ấy không chỉ là cuộc đua công nghệ mà còn là bài toán về năng lượng, tài nguyên và quy hoạch hạ tầng – những vấn đề Việt Nam cần tính đến trên hành trình hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW.