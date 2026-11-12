Đưa nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất
Khoa học và công nghệ chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi những kết quả nghiên cứu không dừng lại trên các công bố hay trong phòng thí nghiệm, mà được chuyển hóa thành công nghệ, sản phẩm và năng suất cho nền kinh tế. Việt Nam đang sở hữu tiềm lực nghiên cứu ngày càng lớn, đặc biệt tại các trường đại học và viện nghiên cứu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa năng lực nghiên cứu và nhu cầu ứng dụng của doanh nghiệp vẫn chưa được thu hẹp tương xứng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dua-nghien-cuu-khoa-hoc-vao-thuc-tien-san-xuat-246261112231000573.htm