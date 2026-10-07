Đưa nghị quyết vào từng mô hình sản xuất ở Tân Thành

Làm đúng quy trình sẽ giúp cây trồng phát triển ổn định, chất lượng

Từ nghị quyết đến những trang trại công nghệ cao

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tân Thành lần thứ I xác định đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nhất là với những cây trồng lợi thế như thanh long, dưa lưới; hình thành các liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hàng hóa và sản phẩm OCOP. Nghị quyết năm 2026 tiếp tục cụ thể hóa bằng việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển sản phẩm có giá trị kinh tế cao, sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP và triển khai đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã.

Những nội dung này đang được cụ thể hóa từ các mô hình sản xuất. Tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Bình An, ông Dương Quốc Toàn, người quản lý trang trại, đã có nhiều năm gắn bó với sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại. Trang trại có quy mô 12,34 ha, trồng dưa lưới, chanh dây và nho theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Theo ông Toàn, áp dụng công nghệ không đơn thuần là đầu tư nhà màng, hệ thống tưới hay thiết bị hiện đại, mà quan trọng là kiểm soát từng khâu sản xuất. Từ xuống giống, chăm sóc, tưới nước, bón phân đến thu hoạch đều phải tuân thủ quy trình, có ghi chép và theo dõi bằng số liệu.

“Làm đúng quy trình giúp cây trồng phát triển ổn định, chất lượng sản phẩm đồng đều và thuận lợi trong truy xuất nguồn gốc. Công nghệ là một phần, nhưng con người và ý thức tuân thủ quy trình mới quyết định chất lượng sản phẩm”, ông Toàn chia sẻ. Bên cạnh sản xuất, Bình An Farm còn phát triển các mô hình thanh long, nho, dưa lưới kết hợp đón khách tham quan, trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm và hình ảnh nông nghiệp địa phương.

Ông Nguyễn Quang Trang với mô hình ương giống cá chình bông ở thôn Kê Gà, xã Tân Thành

Việc tiếp cận kỹ thuật mới cũng được Tân Thành hướng đến các hộ nông dân, doanh nghiệp trực tiếp sản xuất. Tháng 8/2026, Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh phối hợp với UBND xã Tân Thành tổ chức tập huấn kỹ thuật canh tác dưa lưới công nghệ cao và ứng dụng AIoT, Big Data trên cây thanh long cho 50 nông dân, doanh nghiệp. Người dân được hướng dẫn thu thập, quản lý dữ liệu về môi trường, quá trình sinh trưởng và tình trạng sức khỏe cây trồng, từng bước tiếp cận phương thức sản xuất dựa trên dữ liệu.

Công nghệ đi vào cả ao nuôi

Nếu Bình An là câu chuyện của cây trồng thì hộ ông Nguyễn Quang Trang ở thôn Kê Gà lại cho thấy một hướng ứng dụng khác trong sản xuất nông nghiệp. Ông Trang đang sử dụng hệ thống tuần hoàn nước RAS trong ương giống cá chình bông. Đối với nghề ương giống, nguồn nước có vai trò quan trọng. Hệ thống RAS giúp tuần hoàn, xử lý nước để tái sử dụng, qua đó chủ động kiểm soát môi trường nuôi, giảm lượng nước thay mới và hạn chế rủi ro trong quá trình ương.

Ông Trang chia sẻ: “Làm ương giống thì nguồn nước rất quan trọng. Trước đây còn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, nay có hệ thống tuần hoàn nên mình chủ động hơn, cá cũng ổn định hơn. Người làm nông muốn nâng hiệu quả thì phải chịu khó học hỏi, thử cách làm mới. Không nhất thiết phải đầu tư lớn ngay, thấy cái gì phù hợp với sản xuất thì làm trước, có hiệu quả rồi tính tiếp”.

Mô hình của ông Trang cho thấy ứng dụng kỹ thuật có thể bắt đầu từ những giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất của từng hộ. Từ cây trồng đến thủy sản, Tân Thành đang đặt yêu cầu cao hơn về kiểm soát đầu vào, giảm chi phí, sử dụng tiết kiệm nguồn lực và nâng giá trị sản phẩm.

Ra mắt Ban Chỉ đạo mô hình “Ngư dân xã Tân Thành đoàn kết tham gia bảo đảm an ninh trên biển”.

Nội dung này phù hợp với định hướng được Đảng bộ xã xác định trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là phát triển kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương. Cùng với trồng trọt và thủy sản, xã tiếp tục chủ động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, từng bước nâng cao chất lượng sản xuất và bảo đảm an toàn.

Giữ biển, giữ nghề từ cơ sở

Là địa bàn có hoạt động khai thác thủy sản, Tân Thành cũng phải giải bài toán phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ nguồn lợi và chấp hành pháp luật. Vì vậy, bên cạnh phát triển sản xuất, Đảng bộ xã xác định tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện các quy định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng.

Mới đây, địa phương tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Tân Thành; ra mắt mô hình “Ngư dân xã Tân Thành đoàn kết tham gia bảo đảm an ninh trên biển” theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/ĐU, ngày 19/8/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy.

Ngư dân xã Tân Thành ký cam kết chấp hành các quy định về khai thác thủy sản

Thời gian qua, UBND xã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các thôn ven biển và lực lượng liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản, đặc biệt là các quy định về chống khai thác IUU. Sau sáp nhập, Hội Ngư dân xã Tân Thành có 178 hội viên. Hội là cầu nối để chính quyền tuyên truyền, vận động chủ tàu, ngư dân chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, nhất là chống khai thác IUU.

Tháng 5/2026, Đồn Biên phòng Tân Thành phối hợp UBND xã tổ chức tuyên truyền các quy định về phòng, chống khai thác IUU cho gần 100 ngư dân. Sau buổi tuyên truyền, ngư dân ký cam kết chấp hành các quy định về khai thác thủy sản và pháp luật về biên giới biển. Qua đó, ngư dân vừa là người trực tiếp khai thác, vừa tham gia giám sát hoạt động trên vùng biển được giao quản lý. Giữ nghề cũng phải gắn với bảo vệ nguồn lợi để có thể tiếp tục khai thác lâu dài.

Tân Thành hiện có 130 tàu cá đánh bắt xa bờ và ven bờ

Từ sản xuất trên đất liền đến hoạt động trên biển, yêu cầu đặt ra với Tân Thành là đưa chủ trương phát triển kinh tế gắn với điều kiện thực tế của địa phương. Với cây trồng là tiêu chuẩn, quy trình và công nghệ. Với thủy sản là kiểm soát môi trường, nâng chất lượng giống và sử dụng hiệu quả nguồn nước. Với nghề biển là chấp hành pháp luật, quản lý cộng đồng và bảo vệ nguồn lợi.

Trong quá trình đó, vai trò của cấp ủy không chỉ ở việc xác định mục tiêu trong nghị quyết, mà còn ở lựa chọn những vấn đề sát với sản xuất để tập trung chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận cách làm mới.

Hải đăng Kê Gà, xã Tân Thành

Một trang trại sản xuất theo GlobalGAP, một cơ sở ương cá ứng dụng hệ thống tuần hoàn nước, những hộ nông dân được tiếp cận AIoT, Big Data hay một cộng đồng ngư dân cùng tham gia giám sát nghề cá là những việc cụ thể đang diễn ra ở Tân Thành.

Từ những mô hình ấy, mục tiêu phát triển nông nghiệp hiện đại, thủy sản hiệu quả và kinh tế biển bền vững của Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đang được cụ thể hóa từng bước. Bởi nghị quyết được thể hiện không chỉ trong kế hoạch, mà ở cách người dân sản xuất, cách doanh nghiệp đầu tư và cách cộng đồng cùng tham gia giải quyết những vấn đề của địa phương. Bà Mai Thị Ngọc Ảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Thành