Đưa nghị quyết vào thực tiễn, tạo đà tăng trưởng bứt phá

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: THẾ ANH)

Các nội dung trên cũng đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi tại các tổ vào chiều 21/9. Theo báo cáo tổng hợp, trong phiên thảo luận tổ đã có 40 đại biểu phát biểu trực tiếp với 79 lượt ý kiến về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Qua thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành các chính sách mới; đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát thẩm quyền, trình tự thực hiện và khả năng huy động nguồn lực. Tinh thần chung là nghị quyết phải xử lý được những tình huống cụ thể trong thực tiễn, tránh quy định đúng về nguyên tắc nhưng khó triển khai.

Hoàn thiện cơ chế không gian ngầm, mở rộng quy hoạch đô thị TOD

Đối với chính sách quản lý, khai thác và sử dụng không gian ngầm, các đại biểu đề nghị hoàn thiện phương pháp tính tiền sử dụng không gian ngầm, cho phép xác định nghĩa vụ tài chính theo từng năm hoặc nộp một lần cho toàn bộ thời gian thuê, giao đất. Nhà đầu tư cần được lựa chọn phương án phù hợp với khả năng tài chính và thời gian khai thác dự án.

Từ yêu cầu quản lý đô thị theo không gian ba chiều, đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm chuẩn bị nghị quyết về quy hoạch không gian trên cao, trong đó nghiên cứu các điểm cao mang tính biểu tượng. Khi không gian mặt đất ngày càng hạn hẹp, quy hoạch thành phố cần được tổ chức đồng bộ giữa mặt đất, lòng đất và không gian trên cao.

Đối với quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), các ý kiến đề nghị bổ sung quy định phân vùng không gian để áp dụng chỉ tiêu xây dựng, đô thị phù hợp với từng vị trí. Khu vực tiếp giáp nhà ga, vùng chuyển tiếp và khu vực kết nối với khu dân cư cần có yêu cầu quản lý khác nhau, không thể sử dụng một nhóm chỉ tiêu cho toàn bộ phạm vi TOD.

Các đại biểu thảo luận tại phiên thảo luận tổ chiều 21/9. (Ảnh: THẾ ANH)

Phạm vi quy hoạch TOD cũng được đề nghị nghiên cứu mở rộng đối với hệ thống đường sắt quốc gia đi qua địa bàn thành phố; chú trọng kết nối các cụm trường đại học, bệnh viện lớn và khu dân cư tập trung. Đây là những nơi có nhu cầu đi lại thường xuyên, đủ khả năng hình thành nguồn hành khách ổn định cho giao thông công cộng.

Các đại biểu cũng đề nghị quy định rõ trình tự điều chỉnh quy hoạch đối với xã, phường, đặc khu có địa bàn nằm trong hoặc chồng lấn ranh giới TOD.

Nâng chất lượng y tế, giáo dục

Đối với chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám, chữa bệnh cấp cơ bản và trạm y tế xã, phường, đặc khu, các đại biểu đề nghị không giới hạn cứng thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.

Chính sách luân phiên cần được duy trì theo nhu cầu thực tế của từng địa bàn, đủ thời gian để chuyển giao kỹ thuật, hướng dẫn chuyên môn và nâng năng lực cho tuyến cơ sở. Nếu chỉ thực hiện theo một khung thời gian cố định, những kết quả vừa hình thành có thể bị gián đoạn khi chính sách kết thúc.

Các đại biểu cho rằng, hiệu quả không nên đo bằng số bác sĩ được cử đi hoặc số tháng luân phiên, mà phải thể hiện qua số kỹ thuật cơ sở tiếp nhận làm chủ, nhóm bệnh có thể điều trị và mức giảm tỷ lệ chuyển tuyến.

Việc lựa chọn nhân sự luân phiên cũng cần căn cứ vào kinh nghiệm thực tiễn, mô hình bệnh tật và nhu cầu cụ thể của từng địa bàn. Đại biểu đề nghị tránh bố trí bác sĩ mới ra trường, còn ít kinh nghiệm đến những nơi cần xử lý ca bệnh phức tạp hoặc thực hiện nhiệm vụ chuyển giao kỹ thuật.

Đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội trường sáng 22/9. (Ảnh: THẾ ANH)

Đối với cơ chế quản lý, tài chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các ý kiến thống nhất yêu cầu đổi mới nhưng không làm tăng gánh nặng đóng góp của phụ huynh. Các đại biểu đề nghị bố trí ngân sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc nghiên cứu cơ chế trích nguồn từ hoạt động liên kết đào tạo. Mục tiêu là bảo đảm học sinh được tiếp cận chương trình có chất lượng trên cơ sở nhu cầu học tập, không phụ thuộc quá lớn vào điều kiện kinh tế của gia đình.

Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của năm

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 9 tháng đầu năm, kinh tế-xã hội của thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tạo nền tảng hết sức tích cực cho giai đoạn nước rút sắp tới.

Các động lực tăng trưởng truyền thống tiếp tục được củng cố; đồng thời các động lực mới từng bước được hình thành và phát huy hiệu quả. Tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 670.599 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và đạt khoảng 66,4% mục tiêu trên 1 triệu tỷ đồng của cả năm. Dự kiến đến hết tháng 9/2026, thành phố giải ngân khoảng 103.319 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch.

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Thành phố xếp hạng 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới theo Global Cities Index 2026 của Oxford Economics, tăng 81 bậc so vị trí trong báo cáo năm ngoái, điều này cho thấy kết quả của thành phố sau sáp nhập đáng trân trọng.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cho rằng, đây là những kết quả rất đáng ghi nhận tuy nhiên, khoảng cách từ kết quả đạt được đến mục tiêu cuối năm vẫn còn rất lớn, nhiệm vụ những tháng cuối năm rất nặng nề.

Theo đó, đồng chí nhấn mạnh về chỉ tiêu tăng trưởng cả năm nếu đạt trên 10% thì quý III phải đạt từ 11,07% và quý IV phải đạt từ 12,3%.

Muốn thu ngân sách vượt 1 triệu tỷ đồng, thành phố phải huy động và khai thác hiệu quả hơn nữa các nguồn thu; đồng thời tạo điều kiện để hoạt động sản xuất, kinh doanh mở rộng.

Muốn giải ngân 100% vốn đầu tư công, phải xử lý dứt điểm những điểm nghẽn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng người đứng đầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, quyết tâm của thành phố trong những tháng cuối năm là phải nỗ lực hết mình để thành phố đạt các mục tiêu, chỉ tiêu trên. Ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai các nghị quyết được thông qua; đồng thời tiếp tục rà soát, hoàn thiện trình tất cả các Nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị tại kỳ họp tới.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, chậm tham mưu, chậm tổ chức thực hiện; đồng thời, tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, đặc biệt là rà soát trụ sở dôi dư; kiên quyết không để các nguồn lực bị lãng phí; không để nguồn lực xã hội tiếp tục bị đình trệ do những vướng mắc thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước.