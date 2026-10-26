Đưa nghị quyết vào thực tiễn, gắn với nhiệm vụ phát triển địa phương

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, Đảng ủy các xã, phường trong thành phố thông qua hệ thống hội nghị trực tuyến.

Tại hội nghị, đại biểu đã nghe quán triệt các chương trình, kế hoạch hành động tập trung vào các nội dung: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Hương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh, các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và thực hiện các nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa những nội dung chỉ đạo của Trung ương gắn với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, ngay sau hội nghị, từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cấp ủy, địa phương phải xác định rõ những công việc thuộc trách nhiệm của mình, tập trung thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Liên quan tới nội dung nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Hương đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động rà soát hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, khâu còn yếu để tập trung lãnh đạo, khắc phục. Đối với những công việc chậm triển khai, những vấn đề kéo dài, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn giải quyết. Không để tình trạng có chủ trương và đã triển khai nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc hoặc không xác định rõ trách nhiệm thực hiện. Cấp ủy các cấp rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bắc Ninh lưu ý, cần gắn việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương với giải quyết nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết của thành phố. Trước mắt, cấp ủy, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát nhiệm vụ trọng tâm, tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 theo Kết luận số 106-KL/TW của Trung ương; đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ tiêu còn khó khăn, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp để tăng tốc thực hiện trong thời gian còn lại của năm (bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 12,5% trở lên). Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, bảo đảm bám sát tình hình thực tiễn địa phương, có tính khả thi cao. Đối với đầu tư công phải căn cứ khả năng cân đối và nguồn thu thực tế hằng năm để xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Minh Hiếu quán triệt các nội dung tại Hội nghị. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải quyết liệt nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, tăng cường phối hợp đối với những công việc liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất hướng xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.