Đưa nghị quyết vào cuộc sống từ lợi thế địa phương

Cụ thể hóa nghị quyết từ lợi thế địa phương

Đưa nghị quyết vào cuộc sống không chỉ dừng ở việc quán triệt, phổ biến chủ trương mà quan trọng hơn là xác định nhiệm vụ sát thực tiễn, lựa chọn cách làm phù hợp và tạo chuyển biến trong đời sống Nhân dân.

Với các địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, việc phát huy lợi thế địa phương, khơi dậy tinh thần chủ động của người dân là hướng đi quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Cây sơn tra (táo mèo) -nguồn sinh kế của người dân xã Nậm Có.

Tại xã Nậm Có, cây sơn tra (táo mèo) – loại cây gắn bó lâu đời với núi rừng và đời sống đồng bào vùng cao đang trở thành nguồn sinh kế quan trọng. Nếu trước đây, người dân chủ yếu thu hái quả tự nhiên để bán, phụ thuộc vào mùa vụ thì nay nhiều hộ đã chủ động chăm sóc, bảo vệ diện tích cây hiện có, từng bước coi sơn tra là cây trồng mang lại nguồn thu ổn định.

Gia đình anh Thào Sú Rùa ở thôn Lùng Cúng hiện có khoảng 3 ha sơn tra, mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng từ quả tươi. Từ thực tế sản xuất, anh nhận thấy cây sơn tra không chỉ mang lại nguồn thu trước mắt mà còn tạo sinh kế lâu dài gắn với bảo vệ rừng và gìn giữ lợi thế tự nhiên của địa phương.

Anh Thào Sú Rùa chia sẻ: “Trước đây, bà con chỉ lên rừng hái quả tự nhiên để bán. Giờ nhiều gia đình đã chủ động chăm sóc, bảo vệ cây để tăng năng suất. Nhà tôi coi sơn tra là nguồn thu nhập chính. Cây sơn tra giờ không chỉ giữ rừng mà còn nuôi sống người dân vùng cao”.

Từ thực tiễn đó, xã Nậm Có định hướng phát huy giá trị cây trồng bản địa, khuyến khích người dân nâng cao hiệu quả chăm sóc, khai thác diện tích sơn tra hiện có. Đây là hướng phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán canh tác, đồng thời góp phần bảo vệ tài nguyên rừng.

Người dân Nậm Có thu hoạch sơn tra.

Toàn xã hiện có hơn 1.300 ha sơn tra, trong đó trên 700 ha đã cho thu hoạch, sản lượng ước đạt 700 - 800 tấn mỗi năm, doanh thu gần 8 tỷ đồng. Diện tích tập trung tại các thôn: Lùng Cúng, Thào Xa Chải, Tu Sang, tạo nguồn thu cho nhiều hộ dân.

Ông Sùng A Dinh - Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Có, cho biết: “Sơn tra là cây trồng bản địa phù hợp với điều kiện tự nhiên, có tiềm năng phát triển bền vững. Vì vậy, xã tiếp tục khuyến khích người dân chăm sóc, bảo vệ cây; đồng thời định hướng kết nối doanh nghiệp, phát triển liên kết tiêu thụ và chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm”.

Tuyên truyền gắn với hướng dẫn thực tế

Nếu Nậm Có chú trọng phát huy giá trị cây trồng bản địa thì tại xã Phong Dụ Thượng, việc đưa nghị quyết vào cuộc sống được cụ thể hóa bằng phát triển vùng quế hàng hóa gắn với đa dạng hóa sinh kế. Trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có, địa phương khuyến khích người dân đổi mới phương thức sản xuất, chủ động phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và hướng tới phát triển bền vững.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030, cấp ủy địa phương đã tập trung cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và địa phương thành chương trình, kế hoạch thực hiện; xác định nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc. Cán bộ cơ sở được phân công phụ trách các thôn, nhóm hộ, trực tiếp phối hợp hướng dẫn người dân trong sản xuất.

Sản lượng vỏ quế khô ở Phong Dụ Thượng bình quân đạt trên 1.000 tấn/năm, doanh thu ước khoảng 50 tỷ đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, địa phương chú trọng tổ chức cho người dân tham quan, học tập kinh nghiệm từ các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế.

Thay vì chỉ phổ biến chủ trương, mục tiêu chung, cán bộ cơ sở còn giải thích, hướng dẫn cách tổ chức sản xuất, điều kiện đầu tư và hiệu quả kinh tế có thể đạt được. Qua đó, người dân có thêm thông tin, kinh nghiệm để lựa chọn hướng phát triển phù hợp, từng bước chuyển từ tâm lý trông chờ sang chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Đến nay, quế đã trở thành cây trồng chủ lực của xã Phong Dụ Thượng. Toàn xã có gần 4.500 ha quế, khoảng 95% số hộ tham gia trồng và phát triển kinh tế từ loại cây này. Sản lượng vỏ quế khô bình quân đạt trên 1.000 tấn/năm, doanh thu ước khoảng 50 tỷ đồng.

Trên nền tảng vùng nguyên liệu quế, địa phương khuyến khích người dân lựa chọn thêm các mô hình sản xuất phù hợp, vừa tăng nguồn thu, vừa giảm phụ thuộc vào một nguồn thu theo mùa vụ. Gia đình anh Triệu Tòn Pú ở thôn Khe Mạng là một ví dụ.

Bên cạnh hơn 20 ha quế, gia đình anh Triệu Tòn Pú phát triển mô hình nuôi trên 200 con dúi, mang lại nguồn thu từ 300 - 400 triệu đồng mỗi năm.

Người dân xã Phong Dụ Thượng thu hoạch quế.

Anh Triệu Tòn Pú cho biết: “Lúc đầu cũng lo, vì mình chưa làm bao giờ, nhưng được cán bộ hướng dẫn cụ thể, rồi đi tham quan mô hình, thấy hiệu quả nên làm theo. Giờ thì thu nhập ổn định, không còn cảnh chờ đến vụ mới có thu nhập như trước”.

Thực tế cho thấy, khi được cung cấp thông tin, hướng dẫn kỹ thuật và tiếp cận mô hình hiệu quả, người dân có thêm niềm tin, chủ động tính toán phương án đầu tư phù hợp. Đây cũng là yêu cầu cốt lõi của công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở, giúp người dân hiểu chủ trương, thấy lợi ích thiết thực và có khả năng tổ chức thực hiện.

Hiệu quả được đo bằng sự đổi thay trong đời sống

Từ phát huy cây sơn tra ở Nậm Có đến phát triển vùng quế kết hợp đa dạng hóa sinh kế tại Phong Dụ Thượng, điểm chung là các địa phương đã gắn định hướng phát triển với những việc làm cụ thể, xuất phát từ lợi ích của người dân. Khi nhận thức thay đổi, người dân chủ động đầu tư, tổ chức sản xuất, hiệu quả thực hiện chủ trương từng bước thể hiện qua thu nhập và chất lượng cuộc sống.

Hiện thu nhập bình quân đầu người của người xã Phong Dụ Thượng đạt khoảng 48 triệu đồng/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 8% mỗi năm, hiện còn dưới 3%.

Nhờ trồng quế, cuộc sống người dân vùng cao Phong Dụ Thượng ngày càng khởi sắc.

Những kết quả đạt được cho thấy hiệu quả của việc phát huy lợi thế địa phương, huy động nguồn lực trong Nhân dân và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế sát thực tiễn.

Trong quá trình đó, cán bộ cơ sở giữ vai trò kết nối chủ trương với đời sống. Sự gần gũi, am hiểu địa bàn, biết lắng nghe và hướng dẫn cụ thể giúp tháo gỡ băn khoăn của người dân, đưa chủ trương đến gần thực tiễn hơn.

Nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới phát triển bền vững

Để phát huy kết quả đạt được, các địa phương đang gắn thực hiện nghị quyết với nâng cao chất lượng sản xuất, tổ chức lại chuỗi giá trị, tháo gỡ khó khăn về vốn, kỹ thuật và đầu ra.

Phát triển kinh tế không chỉ dừng ở mở rộng diện tích, tăng sản lượng mà phải hướng đến nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định thị trường, cải thiện thu nhập lâu dài cho người dân.

Nậm Có tiếp tục khuyến khích người dân chăm sóc, bảo vệ cây sơn tra, nâng cao hiệu quả diện tích hiện có.

Tại Nậm Có, địa phương tiếp tục khuyến khích người dân chăm sóc, bảo vệ cây sơn tra, nâng cao hiệu quả diện tích hiện có; đồng thời kết nối doanh nghiệp, phát triển chế biến và liên kết tiêu thụ. Đây là giải pháp nhằm giảm phụ thuộc vào việc bán quả tươi, nâng cao giá trị sản phẩm và chủ động hơn trước biến động thị trường.

Với Phong Dụ Thượng, xã tập trung nâng cao chất lượng vùng quế, khuyến khích sản xuất theo hướng hữu cơ, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp; từng bước đưa giống cây trồng, vật nuôi mới và tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất.

Ông Lương Trung Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, cho biết: “Thời gian tới, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng vùng quế, hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các mô hình sản xuất phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và hướng tới nền nông nghiệp bền vững”.

Cùng với đó, các địa phương cần đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết bằng những tiêu chí cụ thể, lấy chuyển biến trong nhận thức, phương thức sản xuất, thu nhập và đời sống Nhân dân làm thước đo; kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, nhân rộng mô hình hiệu quả và sử dụng tốt hơn các nguồn lực hỗ trợ.

Từ thực tiễn ở Nậm Có và Phong Dụ Thượng cho thấy, nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được cụ thể hóa bằng nhiệm vụ phù hợp, tuyên truyền thiết thực và tổ chức thực hiện hiệu quả. Khi chủ trương gắn với lợi ích chính đáng của Nhân dân, người dân hiểu, tin tưởng và chủ động tham gia, nghị quyết sẽ trở thành động lực thúc đẩy phát triển từ cơ sở, khai thác hiệu quả tiềm năng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế bền vững.