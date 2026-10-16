Đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thiết thực

Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, trọng dụng nhân tài và phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Hoàn Kiếm Phùng Phương Thảo:

Đổi mới phương thức lãnh đạo từ những việc cụ thể ở cơ sở

Tôi đặc biệt tâm đắc với quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Những chỉ đạo này sát thực tiễn, đề cập trực tiếp những vấn đề đang đặt ra tại cơ sở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc đổi mới phương thức lãnh đạo phải bắt đầu từ lựa chọn đúng vấn đề cần quyết định và tổ chức thực hiện; phân định rõ việc cần xin ý kiến cấp ủy với việc cơ quan có thẩm quyền chủ động quyết định, chấn chỉnh tình trạng xin ý kiến để chuyển trách nhiệm.

Đối với cơ sở, những vấn đề gắn với nhiệm vụ và đời sống nhân dân cần được đưa vào sinh hoạt chi bộ; khi có phản ánh về cán bộ thiếu trách nhiệm, gây phiền hà hoặc kiến nghị kéo dài, tổ chức Đảng phải xem xét, yêu cầu đảng viên có trách nhiệm báo cáo và khắc phục.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc được phân cấp, phân quyền tại phường Hoàn Kiếm tăng lên, trong khi biên chế cán bộ, công chức còn hạn chế và yêu cầu phục vụ nhân dân ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi cấp ủy phải đổi mới phương thức lãnh đạo từ những công việc hằng ngày, lựa chọn đúng vấn đề, sát thực tiễn địa phương để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả.

Mỗi địa bàn có đặc điểm kinh tế - xã hội, dân cư và những khó khăn riêng. Vì vậy, việc xác định đúng nội dung lãnh đạo, đưa các vấn đề dân sinh vào sinh hoạt chi bộ và giải quyết kịp thời những bức xúc của người dân là yêu cầu thiết thực. Kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo phải được thể hiện bằng sản phẩm, kết quả cụ thể và sự hài lòng của nhân dân.

Thời gian tới, phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường phân cấp, phân quyền, giao trách nhiệm trực tiếp cho từng lãnh đạo phòng, ban, đơn vị và từng cán bộ, công chức. Cùng với đó, phường đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa quy trình quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống hóa văn bản chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến phường. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện theo nguyên tắc 4 trục (Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường), “6 rõ”, “1 xuyên suốt”, được áp dụng đồng bộ, bảo đảm rõ trách nhiệm và hiệu quả công việc.

Cán bộ, công chức phường Hoàn Kiếm dự hội nghị tại điểm cầu của phường. Ảnh: PV

Tiến sĩ Vũ Trí Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Bí thư Đoàn Đại học Kinh tế Quốc dân:

Trọng dụng nhân tài, lấy năng lực và hiệu quả cống hiến làm thước đo

Tôi đặc biệt quan tâm đến định hướng thu hút, trọng dụng nhân tài được Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà truyền đạt. Đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo tôi, nhân tài cần được xác định là nguồn lực quan trọng tạo đột phá về năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. Muốn thu hút người tài, trước hết phải đổi mới tư duy quản trị nhân lực, lấy năng lực thực chất, kết quả công việc và giá trị đóng góp làm thước đo. Cần khắc phục tình trạng coi trọng bằng cấp, thâm niên hơn hiệu quả, đồng thời, tháo gỡ những rào cản về thủ tục, cơ chế đang hạn chế cơ hội phát triển của người có năng lực.

Đối với Hà Nội, thành phố tiếp tục xây dựng cơ chế đủ sức cạnh tranh để thu hút chuyên gia, nhà khoa học, trí thức trẻ và nhân lực chất lượng cao trong nước, quốc tế. Bên cạnh chính sách đãi ngộ phù hợp, tiếp tục tạo dựng môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp; trao quyền gắn với trách nhiệm, giao những nhiệm vụ lớn, tạo không gian thử nghiệm và chấp nhận những rủi ro hợp lý trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Việc đánh giá, sử dụng và đãi ngộ phải dựa trên sản phẩm, kết quả cụ thể, tránh bình quân, hình thức.

Một hướng đi quan trọng là gắn trọng dụng nhân tài với các chương trình, dự án trọng điểm và những bài toán thực tiễn về quản trị đô thị, giao thông, môi trường, y tế, giáo dục, phát triển kinh tế số. Thành phố cũng tiếp tục chú trọng hình thành cơ chế kết nối giữa chính quyền, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tạo điều kiện để tri thức được chuyển hóa thành sản phẩm, công nghệ và giá trị kinh tế - xã hội.

Đối với thế hệ trẻ, nhất là sinh viên, cần mở rộng cơ hội nghiên cứu, khởi nghiệp, thực tập và tham gia giải quyết các nhiệm vụ phát triển của Thủ đô.

Trọng dụng nhân tài không chỉ là thu hút người giỏi từ nơi khác đến, mà còn phải phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện để người trẻ trưởng thành, cống hiến. Khi được trao cơ hội, đánh giá công bằng và nhìn thấy con đường phát triển rõ ràng, người tài sẽ có thêm động lực gắn bó, đóng góp lâu dài cho Hà Nội và đất nước.

Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 22, phường Kim Liên Ngô Văn Tâm:

Lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo

Qua nghiên cứu bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, tôi đặc biệt tâm đắc với yêu cầu thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện. Đây không chỉ là yêu cầu về phương pháp lãnh đạo, mà còn là thước đo trách nhiệm chính trị, năng lực tổ chức thực hiện và uy tín của mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trước nhân dân.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những thời cơ và thách thức đan xen, yêu cầu đặt ra không chỉ là quyết tâm cao, mà còn phải có hành động đúng, cách làm hiệu quả và trách nhiệm đến cùng. Một nghị quyết dù đúng đắn đến đâu cũng khó phát huy giá trị nếu tổ chức thực hiện thiếu quyết liệt, phối hợp không đồng bộ, trách nhiệm cá nhân không được xác định rõ.

Vì vậy, việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và phát huy sức sáng tạo. Kết quả thực hiện cần được đánh giá bằng những chuyển biến thực tế, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm tiêu chí kiểm chứng.

Hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh Tây Hồ. Ảnh: Quang Thái

Từ thực tiễn Chi bộ Tổ dân phố 22, phường Kim Liên, với 195 đảng viên trên địa bàn hơn 1.000 hộ dân, tôi cho rằng, sức mạnh của Đảng trước hết được vun đắp từ những việc làm cụ thể, gần dân, sát dân. Mỗi đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết những vấn đề dân sinh tại tổ dân phố.

Mỗi kiến nghị chính đáng được lắng nghe, mỗi công việc được giải quyết đến nơi đến chốn chính là một lần niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố. Bởi vậy, xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn với tự soi, tự sửa, kiểm tra, giám sát; kiên quyết chống hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Việc nêu gương không chỉ thể hiện ở lời nói, mà phải được chứng minh bằng hành động, tinh thần dám chịu trách nhiệm và kết quả công việc.

Theo tôi, giá trị của nghị quyết không chỉ nằm ở những nội dung được xác định trên văn bản, mà quan trọng hơn là những chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân. Đây cũng là thước đo thiết thực để đánh giá hiệu quả lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và trách nhiệm của mỗi đảng viên trong giai đoạn phát triển mới.

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thái, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong:

Chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động

Việc học tập, quán triệt các văn kiện là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm và chất lượng thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là phải chuyển hóa nhận thức thành hành động, gắn việc triển khai nghị quyết với thực tiễn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu các khoa, phòng cụ thể hóa nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Đây là cơ sở để nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động chuyên môn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Từ việc học tập nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động rà soát hạn chế, xây dựng kế hoạch khắc phục, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn và tinh thần phục vụ nhân dân; kiên quyết khắc phục biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc hình thức, thiếu hiệu quả.

Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, yêu cầu này càng có ý nghĩa thiết thực. Mỗi bài giảng, hoạt động nghiên cứu và bồi dưỡng đều góp phần hình thành tư duy, bản lĩnh, phương pháp công tác cho đội ngũ cán bộ Thủ đô. Vì vậy, việc đưa nghị quyết vào thực tiễn cần được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong từng nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Đảng viên Lâm Đăng Hải, Cổng tri thức Thánh Gióng - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam:

Phát huy vai trò thanh niên bằng việc làm thiết thực

Việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống không chỉ dừng ở học tập, quán triệt, mà quan trọng hơn là cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét trong từng lĩnh vực công tác.

Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu năm 2026, chuẩn bị tốt điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027 đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công tác thanh niên, cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy nhu cầu, nguyện vọng và sự trưởng thành của thanh niên làm thước đo. Các phong trào phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí lập thân, lập nghiệp và năng lực sáng tạo của thế hệ trẻ.

Đặc biệt, cần phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, bảo vệ môi trường và tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn tại cơ sở. Mỗi chương trình, phong trào cần xác định mục tiêu cụ thể, có kết quả đo đếm được, tránh hình thức, chạy theo số lượng mà chưa tạo ra giá trị thực chất.

Từ nay đến hết năm 2026, các tổ chức Hội cần rà soát những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xác định rõ nội dung còn hạn chế để tập trung khắc phục; đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch năm 2027, gắn hoạt động thanh niên với yêu cầu phát triển của đất nước, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực trẻ.

Với trách nhiệm của người đảng viên, tôi xác định phải gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn, sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; chủ động tham mưu giải pháp phù hợp và chịu trách nhiệm đến cùng về kết quả công việc.

Khi mỗi cán bộ Hội thực sự tận tâm, mỗi phong trào tạo được giá trị và mỗi thanh niên có cơ hội phát huy năng lực, nghị quyết của Đảng sẽ được cụ thể hóa bằng những chuyển biến rõ ràng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của đất nước và Thủ đô.