Đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào thực tiễn góp phần xây dựng Hải Phòng là thành phố gương mẫu

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Quang Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Quang Phúc cho biết, Hội nghị Trung ương 4 đã thống nhất ban hành đồng thời ba nghị quyết lớn về xây dựng Đảng. Các nghị quyết có nội dung gắn bó hữu cơ trong một chỉnh thể thống nhất, bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, không thể tách rời, cùng giải quyết những vấn đề có ý nghĩa nền tảng và quyết định đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Mỗi nghị quyết có trọng tâm riêng nhưng cùng hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh hơn; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền theo hướng khoa học, hiệu quả; đội ngũ cán bộ có chất lượng, trách nhiệm và năng lực thực thi cao hơn. Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, có thể khái quát là “xây” và “chống”.

Hội nghị Trung ương 4 tiếp tục khẳng định, “xây” là cơ bản, chiến lược và lâu dài; “chống” phải kiên trì, nghiêm minh nhưng bảo đảm tính giáo dục và nhân văn. Do đó, cần chú trọng hơn công tác phòng ngừa thông qua hoàn thiện thể chế; nâng cao chất lượng công tác phê bình và tự phê bình; gần dân, dựa vào dân, lắng nghe ý kiến nhân dân để nhận diện, cảnh báo và phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

Thực hiện các Nghị quyết, thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc đánh giá cán bộ hằng quý, hằng năm; kết quả đánh giá phải được sử dụng ngay để giao việc, bồi dưỡng hoặc bố trí lại. Cán bộ không đáp ứng yêu cầu phải được xem xét thay thế, không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm mới xử lý; bố trí lại không thay cho xử lý vi phạm.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu kết quả công tác cán bộ nhiệm kỳ sau phải chuyển biến rõ rệt hơn nhiệm kỳ trước cả về chất và lượng. Trọng tâm trước mắt là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã nắm chắc công việc; chú trọng bố trí, đào tạo và hỗ trợ, ưu tiên những địa bàn thiếu cán bộ hoặc có khối lượng công việc quá tải.

Thành phố phấn đấu đến năm 2030, mỗi xã, phường, đặc khu có ít nhất 1 cán bộ trẻ và 1 cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ giữ chức danh chủ chốt; 50% trở lên số xã, phường, đặc khu có cán bộ luân chuyển từ thành phố về đảm nhiệm một trong các chức danh Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Hằng năm, Hải Phòng xác định, công bố danh mục ngành, lĩnh vực mũi nhọn và những bài toán lớn cần thu hút nhân tài, tập trung vào các lĩnh vực: kinh tế biển, cảng biển, logistics, công nghiệp, năng lượng sạch, khoa học, công nghệ biển, chuyển đổi số, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Thành phố lấy việc đặt hàng nhiệm vụ làm căn cứ tìm người, giao việc, trao quyền và đánh giá kết quả.

Từ quý II/2027, Thường trực Thành ủy và lãnh đạo thành phố sẽ tổ chức đối thoại với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân và nhân tài. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đẩy mạnh công tác phát hiện, giới thiệu, tiến cử nhân tài.

Cũng theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành công văn chỉ đạo triển khai Quy định số 225-QĐ/TW và yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải theo sát nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; phát hiện sớm, ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới manh nha; kiểm soát cả lạm quyền và né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; thi hành kỷ luật khách quan, công bằng, nghiêm minh, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ; đẩy mạnh chuyển đổi số, kiểm tra, giám sát trên dữ liệu, để cán bộ “không thể”, “không dám”, “không muốn” tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện các nghị quyết và quyết tâm đạt mức tăng trưởng từ 13% trở lên trong năm 2026 và 2027, Hải Phòng tập trung giải ngân 100% vốn đầu tư công; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, đầu tư dở dang.

Thành phố thúc đẩy tiến độ các công trình nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; kích cầu tiêu dùng, ưu tiên các hoạt động du lịch, lễ hội, ẩm thực, âm nhạc và điện ảnh. Công tác chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng, tập trung vào bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong trường học; chăm lo người có công, đối tượng chính sách, nhất là trong dịp lễ, Tết; bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội.

Các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy được xây dựng theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp; rõ việc; rõ thời hạn; rõ sản phẩm; rõ thẩm quyền; rõ nguồn lực). Các Nghị quyết số 29-NQ/TW, 30-NQ/TW và 31-NQ/TW được triển khai thông qua một kế hoạch đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, gồm 6 nhóm nhiệm vụ chung, liên thông và 74 nhiệm vụ chuyên đề, cụ thể.

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các đảng ủy trực thuộc cụ thể hóa, ban hành kế hoạch, chương trình hành động của cấp mình, hoàn thành trước ngày 5/11/2026. Việc triển khai phải bảo đảm không sao chép, không bê nguyên văn bản cấp trên, không giao nhiệm vụ trùng lặp, không để khoảng trống trách nhiệm; hạn chế tối đa việc phát sinh thêm thủ tục, hội họp, báo cáo không cần thiết.

Thành phố không lấy việc ban hành văn bản, tổ chức hội nghị hay hoàn thành quy trình làm căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, mà lấy sản phẩm đầu ra và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Kết quả thực hiện là căn cứ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.