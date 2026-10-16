Đưa Nghị quyết Hội nghị TW 4 vào thực tiễn - trách nhiệm của cán bộ, đảng viên

Ông Võ Thành Ngon, Trưởng Ban xây dựng Đảng ủy xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh chia sẻ xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn liền với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả thực tiễn. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ cán bộ.

Từ thực tiễn cơ sở, các đảng viên tại Tây Ninh cho rằng việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống phải gắn liền với chương trình hành động cụ thể, có kiểm tra, đánh giá và lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo thiết thực.

Lấy hiệu quả phục vụ người dân làm thước đo

Ông Trần Thông Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Tịnh, tỉnh Tây Ninh cho rằng, một trong những yêu cầu đáng chú ý của Nghị quyết là phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Theo ông, nâng cao nhận thức phải đi liền với chuyển biến trong hành động, nhất là khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, e ngại khó khăn hoặc sợ trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Thực tiễn tại phường An Tịnh cho thấy, trong chín tháng năm 2026, tình hình kinh tế-xã hội cơ bản ổn định; sản xuất, thương mại-dịch vụ, quản lý đất đai, chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội, quốc phòng-an ninh và cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. Tuy nhiên, yêu cầu phát triển địa phương đòi hỏi cán bộ phải sâu sát cơ sở hơn, chủ động xử lý vấn đề phát sinh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm - Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, ông Trần Thông Trực xác định sẽ chủ động tham mưu cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác, gắn mỗi nhiệm vụ với người phụ trách, thời hạn hoàn thành và kết quả cần đạt. Trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tăng cường quản lý đất đai và trật tự xây dựng, chăm lo an sinh xã hội, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Theo ông Thông Trực, trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo có vai trò quan trọng trong tạo chuyển biến ở cơ sở. Những cá nhân chủ động đổi mới, dám đề xuất giải pháp vì lợi ích chung cần được khuyến khích, hỗ trợ theo đúng quy định; đồng thời, các biểu hiện trì trệ, né tránh hoặc thiếu trách nhiệm phải được chấn chỉnh kịp thời. Mục tiêu sau cùng là giải quyết công việc đúng pháp luật, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Gắn xây dựng Đảng với chất lượng đội ngũ

Từ góc độ công tác tổ chức xây dựng Đảng, ông Võ Thành Ngon, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Mỹ Lệ, tỉnh Tây Ninh nhận định ba nghị quyết về xây dựng Đảng được triển khai tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có những trọng tâm riêng nhưng liên hệ chặt chẽ, bổ sung cho nhau. Điểm cốt lõi là xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và lấy hiệu quả thực tiễn làm căn cứ đánh giá.

Theo ông Thành Ngon, công tác xây dựng Đảng không thể chỉ dừng ở việc ban hành văn bản hay tổ chức hội nghị mà phải tạo chuyển biến cụ thể trong từng tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Đối với công tác cán bộ, việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và bố trí phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm khách quan, công tâm, dựa trên phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công việc. Cùng với giữ vững nguyên tắc, cần tạo điều kiện để cán bộ có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thời gian tới, ông Võ Thành Ngon sẽ chủ động tham mưu Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mỹ Lệ cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình, kế hoạch sát tình hình địa phương. Nâng cao chất lượng tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng, quản lý đảng viên, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và bố trí cán bộ đúng tiêu chuẩn, đúng người, đúng việc.

Công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường để sớm nhận diện hạn chế, tham mưu biện pháp khắc phục ngay từ cơ sở. Theo ông Thành Ngon, khi tổ chức đảng hoạt động nền nếp, cán bộ được bố trí phù hợp và trách nhiệm được thực hiện đến cùng, niềm tin của nhân dân sẽ được củng cố, góp phần xây dựng Đảng bộ xã Mỹ Lệ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Đổi mới cách tập hợp, đồng hành cùng thanh niên

Anh Lê Xuân Thịnh, Phó Bí thư tỉnh Đoàn Tây Ninh. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Ở lĩnh vực công tác Đoàn, anh Lê Xuân Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Tây Ninh nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo và đề cao trách nhiệm thực thi cần được cụ thể hóa bằng những việc làm có kết quả. Theo anh Xuân Thịnh, chủ trương đúng phải chuyển hóa thành năng lực phát triển thực chất; mỗi nhiệm vụ cần được theo dõi đến cùng; đồng thời cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự soi, tự sửa, nâng cao chuyên môn, kỹ năng số và tinh thần trách nhiệm.

Anh Lê Xuân Thịnh cho biết Tỉnh đoàn đang tham mưu triển khai Đề án số 01-ĐA/TU ngày 29/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới phương thức tập hợp quần chúng giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là đưa hoạt động về cơ sở, chủ động tiếp cận, kết nối và đồng hành với thanh niên, nhất là tại khu dân cư và doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Các mô hình “Đi từng ngõ-gõ từng nhà-kết nối thanh niên,” “Cộng đồng thanh niên số ấp, khu phố,” “Chi đoàn số” và “Chi đoàn 3 mạnh - Bí thư Chi đoàn 3 biết” được triển khai nhằm củng cố tổ chức Đoàn, nâng chất lượng sinh hoạt, mở rộng mạng lưới tập hợp thanh niên. Tỉnh đoàn đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên toàn tỉnh đạt tối thiểu 80%.

Thời gian tới, anh Xuân Thịnh sẽ cùng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cụ thể hóa chủ trương thành chương trình phù hợp, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ Đoàn. Theo anh Xuân Thịnh, sự trưởng thành của thanh niên, sức sống của tổ chức cơ sở Đoàn và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng phải là thước đo quan trọng của hiệu quả hoạt động. Phát huy sức mạnh tập thể, nâng chất lượng phục vụ nhân dân tốt hơn.

Từ cơ sở đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động Đoàn, việc đưa Nghị quyết vào cuộc sống đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới, nói đi đôi với làm. Hiệu quả thực chất trong thực thi nhiệm vụ và những đóng góp thiết thực cho nhân dân chính là thước đo quan trọng của việc triển khai Nghị quyết./.