Đưa nghị quyết đến từng thôn

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, trưởng thôn Cống Huyện, xã Đồng Kỳ.

Theo tôi, đổi mới phương thức lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW trước hết phải bắt đầu từ những việc cụ thể ở cơ sở, sát với đời sống và nguyện vọng của người dân. Đồng Kỳ là xã miền núi còn nhiều khó khăn, chi bộ và đội ngũ cán bộ thôn cần nắm chắc tình hình dân cư, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để lựa chọn những việc cần làm, giải quyết những vấn đề thiết thực nhất.

Là trưởng thôn, tôi nhận thấy muốn người dân đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương thì cán bộ phải gần dân, hiểu dân, tuyên truyền để bà con hiểu rõ chủ trương, chính sách, đồng thời trực tiếp vận động, hướng dẫn và cùng người dân thực hiện. Những việc liên quan đến đường giao thông, vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất, giảm nghèo hay xây dựng đời sống văn hóa đều cần được bàn bạc công khai, phát huy ý kiến của người dân và phân công thực hiện rõ ràng. Trong phát triển kinh tế, cần quan tâm hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp, tận dụng lợi thế đất đai để từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Tôi cho rằng, hiệu quả đổi mới phương thức lãnh đạo không chỉ thể hiện ở chủ trương đúng mà quan trọng hơn là việc tổ chức thực hiện đến đâu, người dân được hưởng lợi như thế nào. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, có trách nhiệm với công việc chung; những vấn đề phát sinh ở thôn cần được nắm bắt, phản ánh và phối hợp giải quyết kịp thời. Khi nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm gần gũi, thiết thực, người dân hiểu, tin tưởng và cùng tham gia thì chủ trương của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương miền núi ngày càng phát triển.