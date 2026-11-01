Đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống: Nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các xã, phường đang cụ thể hóa định hướng này bằng việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ, chuẩn hóa vị trí việc làm, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Thường trực Đảng ủy phường Lĩnh Nam trao quyết định cho lãnh đạo 5 phòng chuyên môn thuộc UBND phường. Ảnh: Đỗ Chí

Đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra trong nhiệm kỳ 2026-2030 là triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm vận hành đồng bộ, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thật sự có đức, có tài, không ngừng tự đổi mới, ngang tầm nhiệm vụ.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng nêu rõ, một trong những nhiệm vụ quan trọng là “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, coi trọng đánh giá cán bộ phải khách quan, công tâm; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ phù hợp với yêu cầu thực tiễn”. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh việc lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí cốt lõi để đánh giá cán bộ và cơ quan, tổ chức.

Định hướng này xuất phát từ yêu cầu khắc phục những hạn chế đã được Đảng bộ thành phố chỉ rõ: Có nơi, có lúc đánh giá cán bộ chưa thực sự gắn với hiệu quả công tác; chưa có giải pháp hữu hiệu khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khi khối lượng công việc ở xã, phường lớn và nhiều nhiệm vụ được giải quyết trực tiếp từ cơ sở, việc đánh giá đúng năng lực và trách nhiệm của từng cán bộ càng có ý nghĩa quan trọng.

Vì vậy, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố Hà Nội tiếp tục chú trọng công tác đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng gắn với phương pháp đo lường hiệu suất công việc OKR/KPI trên nền tảng số HanoiWork. Cách làm này hướng tới xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cá nhân, tạo căn cứ theo dõi tiến độ, kiểm tra kết quả và kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại phường Việt Hưng, Đảng ủy phường đã ban hành danh mục OKR, danh mục sản phẩm, công việc đầu ra và hệ số quy đổi; yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng mục tiêu phù hợp với từng vị trí và cập nhật tiến độ, minh chứng trên HanoiWork. Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường cập nhật 615 nhiệm vụ, trong đó 469 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn; 349 tài khoản được kích hoạt và sử dụng thường xuyên. Cùng với đó, 100% văn bản đến, văn bản đi được xử lý trên môi trường điện tử và 100% cán bộ, công chức sử dụng chữ ký số.

Tại xã Trần Phú, cuối tháng 5-2026, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị triển khai đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo OKR/KPI gắn với HanoiWork giai đoạn 2026-2030. Cán bộ, công chức, viên chức được hướng dẫn xây dựng mục tiêu, theo dõi tiến độ và cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ trên nền tảng số.

Trong khi đó, phường Khương Đình cũng tổ chức hướng dẫn sử dụng hệ thống cho đội ngũ trong hệ thống chính trị, cùng đại diện các trường công lập và trạm y tế trên địa bàn.

Điểm chung của những cách làm này là đưa việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức về sát với công việc hằng ngày. Tuy nhiên, hiệu quả không thể chỉ đo bằng số lượng nhiệm vụ hoàn thành hoặc dữ liệu được cập nhật. Các địa phương cần xem xét cả chất lượng sản phẩm, thời hạn, tính chất nhiệm vụ và trách nhiệm của người thực hiện.

Quan trọng hơn, kết quả đánh giá phải được sử dụng để nhận diện năng lực, khắc phục hạn chế và làm căn cứ bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thay vì chỉ là thủ tục định kỳ.

Nâng cao chất lượng cán bộ từ cơ sở

Việc đổi mới đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại phường Việt Hưng được triển khai song song với công tác tổ chức cán bộ. Trong 6 tháng đầu năm, phường thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm công chức, viên chức quản lý đối với 13 trường hợp, bổ nhiệm lại 2 trường hợp, tiếp nhận vào công chức 2 trường hợp và điều động 3 trường hợp. Đồng thời, phường rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031; duy trì đánh giá hằng tháng gắn với kết quả công việc.

Tại phường Lĩnh Nam, yêu cầu nâng cao chất lượng cán bộ được triển khai đồng thời qua kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự, đào tạo và đổi mới phương thức đánh giá. Trong 9 tháng của năm 2026, phường đã bổ nhiệm, tiếp nhận bổ nhiệm 11 trường hợp cán bộ; luân chuyển, điều động 6 lượt cán bộ. Đảng ủy phường xây dựng đề án vị trí việc làm đối với khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; chỉ đạo các đơn vị xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực cho từng vị trí, rà soát nhu cầu nhân sự và đề xuất bổ sung những vị trí còn thiếu.

Theo đó, khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có 24/34 biên chế; khối chính quyền có 40/60 biên chế công chức. Trong điều kiện nhân lực còn thiếu so với chỉ tiêu, việc phân công hợp lý, xác định rõ đầu mối và nâng cao năng lực đội ngũ càng trở nên quan trọng.

Cùng với bố trí cán bộ, phường Lĩnh Nam đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng. Trong 9 tháng năm 2026, phường tổ chức 25 lớp chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho 501 lượt cán bộ, đảng viên; cử 3 cán bộ học cao cấp và 2 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị. Hơn 300 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); 100% cán bộ, công chức, người lao động tham gia tập huấn sử dụng HanoiWork.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lĩnh Nam Đặng Thị Thanh Bình cho biết, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy phường từng bước chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị theo mục tiêu, kết quả”, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng, tin tưởng của nhân dân làm thước đo quan trọng trong đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm thực thi công vụ.

Việc triển khai nhiệm vụ tại phường Lĩnh Nam được thực hiện theo phương châm “6 rõ”: Rõ người thực hiện, rõ nội dung công việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm đầu ra và rõ hiệu quả. Đánh giá cán bộ hằng tháng, hằng quý được duy trì. Các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được biểu dương tại các buổi sinh hoạt chính trị dưới cờ hằng tháng. Phường cũng thành lập hai đoàn kiểm tra công vụ, tập trung kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm và chất lượng giải quyết công việc.

Hiệu quả hoạt động của bộ máy còn thể hiện qua kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong 9 tháng năm 2026, UBND phường Lĩnh Nam tiếp nhận 8.999 hồ sơ, đã giải quyết 8.962 hồ sơ; trong đó 8.928 hồ sơ được giải quyết sớm hoặc đúng hạn, đạt 99,6% số hồ sơ đã giải quyết.

Đáng chú ý, ngày 15-10-2026, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Lĩnh Nam tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về công tác tổ chức, cán bộ, kiện toàn tổ chức Đảng và sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND phường (Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội).

Để bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động thông suốt và hiệu quả, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam Nguyễn Văn Đức đề nghị, các phòng chuyên môn khẩn trương ổn định tổ chức, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; nhanh chóng triển khai nhiệm vụ, không để gián đoạn công việc. Hiệu quả hoạt động sẽ được đánh giá bằng chất lượng, tiến độ giải quyết công việc và sự hài lòng của người dân.

Thực tiễn cho thấy, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố đang từng bước được cụ thể hóa bằng những giải pháp thiết thực trong công tác cán bộ, từ đánh giá dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, rà soát vị trí việc làm, bố trí, điều động nhân sự đến đào tạo chuyên môn, kỹ năng số, tăng cường kiểm tra công vụ và lấy chất lượng phục vụ nhân dân làm thước đo.

Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục gắn kết quả đánh giá với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; chú trọng nâng cao kỹ năng số, năng lực tham mưu và khả năng phối hợp giải quyết công việc. Công tác đánh giá phải bảo đảm thực chất, dựa trên cả số lượng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chạy theo chỉ tiêu hình thức.

Đặc biệt, các địa phương cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tạo môi trường khuyến khích cán bộ chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu quản trị và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.