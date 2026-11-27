Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã Dào San xây dựng chương trình hành động, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Trong đó, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới quốc gia.

Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua sinh hoạt chi bộ, họp bản và hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể. Đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản, người có uy tín được phát huy vai trò nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung tuyên truyền được lựa chọn gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào, tạo sự đồng thuận và khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên trong mỗi gia đình, cộng đồng.

Đồng chí Vương Thị Thu Hiền - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dào San cho biết: Trong mọi việc xã đều có kế hoạch cụ thể, giao rõ người, rõ việc. Điển hình như trong phát triển kinh tế, Đảng ủy xã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về phát triển chợ phiên Dào San gắn với phát triển du lịch; bảo tồn, chăm sóc vùng chè cổ thụ, trồng dược liệu dưới tán rừng. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã có kế hoạch giao cho từng phòng, đơn vị chuyên môn chuyển đổi với các mô hình sản xuất từ nhỏ lẻ thành vùng sản xuất tập trung, cho các hộ gia đình, nhóm hộ, hợp tác xã do bà con làm chủ.

Người dân xã Dào San trồng dược liệu dưới tán rừng góp phần nâng cao thu nhập.

Thời gian vừa qua xã phát triển vùng trồng cây lê (280ha). Năm 2026, chất lượng, sản lượng có chuyển biến rõ nét, được người tiêu dùng gần xa ưa chuộng, cung không đủ cầu. Ngoài ra, nhân dân còn phát triển rau sạch cung ứng cho các trường học, bà con còn tham gia phát triển diện tích sâm, bảo tồn diện tích chè cổ thụ, duy trì phát triển gia súc, gia cầm, nuôi cá nước lạnh. Qua thống kê, tổng đàn gia súc 10.317 con, đàn gia cầm trên 20 nghìn con.

Cùng với phát triển kinh tế, Dào San chú trọng thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc giai đoạn 2024-2030. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đến 100% các bản, thu hút trên 10.700 lượt người tham gia. Nội dung tập trung vào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình văn hóa và giữ gìn bản sắc dân tộc. Qua đó, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, những tập quán không còn phù hợp dần được thay đổi, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được bảo tồn, phát huy.

Anh Vàng A Chư ở bản Căng Ký bộc bạch: “Được cán bộ tuyên truyền, gia đình tôi tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia lễ hội Gầu Tào để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mông. Chúng tôi cũng thực nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giáo dục con cháu không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống, khi ốm đau thì đến cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh.

Người dân xã Dào San phát triển cá nước lạnh.

Là địa bàn vùng cao biên giới, xã luôn chú trọng kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Cấp ủy, chính quyền tăng cường phối hợp với lực lượng biên phòng, công an xã trong nắm tình hình địa bàn, bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh trật tự.

Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ xã Dào San đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Những kết quả đạt được cho thấy khi nghị quyết sát với nguyện vọng của nhân dân, sẽ tạo sức lan tỏa và sự đồng thuận trong cộng đồng. Đây chính là nền tảng để Dào San tiếp tục phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực đầu tư, xây dựng vùng cao biên giới ngày càng phát triển.