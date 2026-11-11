Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Một góc khu vực Mường Lựm, xã Chiềng Hặc.

Đồng chí Mè Thị Hà, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Hặc, cho biết: Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã rà soát tiềm năng, lợi thế từng vùng, định hướng phát triển cây trồng, vật nuôi phù hợp; quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn và tăng cường liên kết tiêu thụ. Đồng thời, phân công các đồng chí đảng ủy viên hằng tháng về dự sinh hoạt tại các chi bộ bản, nắm bắt tình hình sản xuất, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn. Qua đó, gắn trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên với nhiệm vụ phát triển kinh tế ở cơ sở.

Tại bản Huổi Mong, việc cụ thể hóa khâu đột phá được Chi bộ triển khai bằng định hướng duy trì các loại cây ăn quả có lợi thế, đồng thời tìm hiểu, đưa giống cây mới vào sản xuất. Hiện nay, bản có khoảng 200 ha cây ăn quả các loại. Đồng chí Hà Văn Xuân, Bí thư Chi bộ bản Huổi Mong, chia sẻ: Chi bộ chỉ đạo các đảng viên chủ động tìm hiểu, tham quan những mô hình hiệu quả ở địa phương khác; tiên phong đưa giống cây mới về trồng thử nghiệm. Qua đó, đánh giá hiệu quả, tuyên truyền để người dân mạnh dạn chuyển đổi, đa dạng hóa cây trồng, nâng cao thu nhập.

Nhân dân bản Tà Làng Cao phát triển mô hình trồng na.

Trên những triền đồi, màu xanh của các vườn xoài, nhãn, táo đại đã dần thay thế những nương ngô, sắn trước đây. Gia đình anh Lò Văn Yên, bản Huổi Mong là một trong những hộ tiên phong trồng chuối tiêu hồng. Hiện nay, gia đình có 600 gốc chuối tiêu hồng, trong đó 300 gốc được bố trí thời gian thu hoạch phục vụ vào dịp Tết. Anh Yên chia sẻ: Trước đây gia đình tôi trồng xoài, nhiều năm cây xoài bị thoái hóa nên tôi chuyển đổi sang trồng chuối tiêu hồng, cây chuối phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình, công chăm sóc không quá nhiều, gia đình tính toán thời gian để có sản phẩm cung ứng vào dịp Tết.

Tại bản Tà Làng Cao, định hướng lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai cũng đang được triển khai. Hiện, bản có khoảng 6 ha na đang cho thu hoạch, dự kiến năm 2027 mở rộng thêm 3 ha. Gia đình anh Mùi Văn Phúc hiện có 1.500 cây na, trong đó 500 cây đã cho thu hoạch. Sản lượng ước đạt từ 3-5 tấn, giá bán dao động từ 20.000-30.000 đồng/kg. Anh Phúc nói: Gia đình tôi xác định phát triển cây na lâu dài nên chú trọng chăm sóc, lựa chọn thời điểm thu hoạch để quả đạt chất lượng, mẫu mã và trọng lượng tốt. Nhờ thị trường tiêu thụ khá thuận lợi, cây na đã góp phần cải thiện thu nhập, tạo điều kiện để gia đình tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích.

Nhân dân bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc đóng gói xoài phục vụ xuất khẩu.

Với định hướng hình thành các vùng chuyên canh rau an toàn, rau trái vụ; duy trì, nâng cao chất lượng vùng nhãn, xoài, mận và từng bước quy hoạch vùng trồng cây dược liệu. Cùng với đó, xã khuyến khích người dân sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật; hướng dẫn các hợp tác xã xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, kết nối với doanh nghiệp để tổ chức tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Đến nay, toàn xã có trên 3.200 ha cây ăn quả, sản lượng năm 2026 ước đạt 27.600 tấn; giá trị sản phẩm đã tiêu thụ tính đến ngày 15/10 ước đạt 249,4 tỷ đồng. Trên địa bàn có 33 mã số vùng trồng với diện tích 450,7 ha, 1 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản và 16 hợp tác xã nông nghiệp. Đây là những điều kiện quan trọng để địa phương tổ chức sản xuất quy mô tập trung, kiểm soát chất lượng và nâng cao giá trị nông sản.

Các đảng viên tham quan mô hình trồng chuối tiêu hồng tại bản Huổi Mong, xã Chiềng Hặc.

Triển khai hiệu quả khâu đột phá trong phát triển nông nghiệp, Đảng ủy xã Chiềng Hặc tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, cụ thể hóa khâu đột phá bằng các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch hằng năm; phân công trách nhiệm rõ ràng, gắn kết quả thực hiện với đánh giá cán bộ, tổ chức đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện. Khai thác lợi thế từng vùng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng diện tích sản xuất an toàn và củng cố mối liên kết giữa người dân, hợp tác xã với doanh nghiệp. Xã phấn đấu nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ; phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng nuôi nhốt chuồng, gắn với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm từ 3% trở lên. Hướng tới mục tiêu trở thành xã phát triển khá trong khu vực vào năm 2030.