Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng hành động quyết liệt, kết quả thực chất

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Huế.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối đến hơn 40 nghìn điểm cầu trên toàn quốc với hơn 2,7 triệu đại biểu tham dự. Tại Huế, hội nghị được kết nối đến 321 điểm cầu, với gần 24 nghìn đại biểu tham dự.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư. Tham dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Thành ủy Huế có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Cùng tham dự còn có đồng chí Lê Trường Lưu, nguyên UVTW Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy.

Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới và nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và giải pháp thực hiện, bảo đảm đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, sớm đưa các chủ trương, quyết sách của Trung ương vào cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt 3 chuyên đề: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương truyền đạt chuyên đề: Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, giá trị của nghị quyết phải được kiểm chứng bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao đời sống Nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, khắc phục tình trạng chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chậm, nguồn lực chưa được phát huy, trách nhiệm chưa rõ ràng.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung thực hiện tốt năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Đánh giá tổ chức đảng, cán bộ phải căn cứ vào kết quả thực chất, làm rõ nguyên nhân hạn chế và trách nhiệm người đứng đầu; kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, né tránh, thiếu quyết liệt. Mỗi cấp ủy cần lựa chọn đúng vấn đề trọng tâm, xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, lộ trình và trách nhiệm thực hiện.

Đổi mới công tác cán bộ gắn với trọng dụng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển. Việc đánh giá, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ phải thực chất, gắn với năng lực và kết quả công việc; kịp thời thay thế người không đáp ứng yêu cầu. Đồng thời, chủ động tạo nguồn cán bộ, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số và nhân lực khoa học, công nghệ. Đối với chính quyền địa phương 2 cấp, cấp tỉnh phải có trách nhiệm hỗ trợ cấp xã về nhân lực, chuyên môn và điều kiện thực thi nhiệm vụ.

Khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Đảng thành cơ chế, chính sách và quy định pháp luật đồng bộ, khả thi; phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm nguồn lực thực hiện. Các cơ quan phải chủ động tháo gỡ vướng mắc, không đẩy khó khăn xuống cơ sở, không tạo thêm thủ tục cản trở người dân và doanh nghiệp; đồng thời kiểm soát chặt chẽ quyền lực, ngăn ngừa lợi ích nhóm và xung đột lợi ích.

Phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho năm 2027 và những năm tiếp theo. Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát từng chỉ tiêu, xác định rõ nguồn lực, giải pháp và trách nhiệm; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, xử lý dự án tồn đọng, kéo dài, chống lãng phí. Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên đòi hỏi từng ngành, địa phương xác định động lực tăng trưởng cụ thể, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế và cải thiện đời sống Nhân dân.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân. Kết quả thực hiện nghị quyết phải được đối chiếu với thực tiễn, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp ủy khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định rõ việc cần làm, thời hạn hoàn thành và người chịu trách nhiệm, bảo đảm nghị quyết được triển khai đến từng tổ chức đảng, đảng viên, gắn với sự tham gia, giám sát của Nhân dân. Mọi sự chậm trễ do chủ quan đều có thể làm mất cơ hội phát triển của đất nước. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cần đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045, xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.