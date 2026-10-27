Đưa Nghị quyết 72 vào cuộc sống qua chương trình khám sức khỏe toàn dân

Chủ động phòng bệnh từ sớm từ xa cho nhân dân tại cơ sở

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chăm sóc sức khỏe toàn dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị, chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 đang được triển khai đồng bộ. Thời gian qua, các đơn vị y tế đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức khám lưu động ngay tại trạm y tế, trường học, nhà văn hóa thôn xóm, giúp người dân thuận tiện tiếp cận dịch vụ y tế. Qua các đợt khám sàng lọc, nhiều trường hợp mắc tăng huyết áp, đái tháo đường hay các bệnh lý về mắt, phổi đã được phát hiện kịp thời để quản lý và điều trị sớm.

Tại phường Duy Tiên, Bệnh viện Đa khoa Duy Tiên đã chủ động phối hợp với Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Tâm thần Hà Nam tổ chức khám chuyên sâu cho người dân trên địa bàn năm phường gồm Duy Tiên, Duy Tân, Tiên Sơn, Đồng Văn và Duy Hà. Tương tự, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã thành lập bốn đoàn khám luân phiên phục vụ nhân dân các phường Hoa Lư, Tây Hoa Lư, Đông Hoa Lư và Nam Hoa Lư, đồng thời trang bị máy móc tầm soát thêm bệnh ung thư vú cho phụ nữ. Tính đến đầu tháng 10/2026, toàn tỉnh đã khám cho 2.409.477 trên tổng số 4.412.265 người, đạt tỷ lệ 54,6%, góp phần nâng cao nhận thức và hình thành thói quen chủ động tầm soát sức khỏe định kỳ trong nhân dân.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình khám bệnh cho người dân phường Tây Hoa Lư. Ảnh: Phan Hiếu

Đổi mới mạnh mẽ công tác chăm sóc sức khỏe và quản lý dữ liệu số

Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ, ngành Y tế tỉnh Ninh Bình bước vào giai đoạn đổi mới toàn diện với mục tiêu từ năm 2026 mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm và được lập sổ sức khỏe điện tử. Để đưa chương trình trở thành nhiệm vụ thường xuyên, Sở Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, địa phương tăng cường năng lực cho 129 trạm y tế xã phường, bảo đảm đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và thuốc thiết yếu. Các trạm y tế cơ sở hiện đã đủ năng lực tầm soát các bệnh mạn tính, ung thư vú, ung thư cổ tử cung và rối loạn tâm thần tại cộng đồng.

Cùng với vai trò nòng cốt của ngành y tế, sự vào cuộc của chính quyền cơ sở đóng vai trò quyết định. Tại xã Yên Từ, địa phương đã thành lập đội thanh niên xung kích gồm 48 đồng chí trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền và hỗ trợ phương tiện đưa đón những người dân khó khăn đi lại đến điểm khám, nhờ đó đã hoàn thành khám cho 5.732 người dân. Mặc dù đã đạt những kết quả tích cực ban đầu, toàn tỉnh vẫn còn hơn 2,2 triệu người dân cần tiếp tục được tiếp cận chương trình. Thời gian tới, ngành y tế địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu vào sổ sức khỏe điện tử, hướng tới bảo vệ và chăm sóc sức khỏe liên tục, toàn diện cho mọi người dân.