Đưa Nghị quyết 205 vào giảng đường thông qua phiên tòa dân sự giả định

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày pháp luật Việt Nam (9/11/1946 - 9/11/2026), đồng thời đẩy mạnh phong trào học tập, tối 9/11, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kiểm sát tổ chức Chương trình diễn án “Phiên toà Dân sự giả định - Tố tụng công ích”.

Thành viên Ban Giám khảo chương trình.

Ban Giám khảo Chương trình gồm: TS. Hoàng Anh Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát; TS. Chu Đăng Chung, Phó trưởng Khoa Pháp luật Dân sự và Kiểm sát dân sự; TS. Nguyễn Quý Khuyến, Giảng viên Khoa Pháp luật hình sự và Kiểm sát hình sự, Trường Đại học Kiểm sát.

Tham dự chương trình còn có đồng chí Trần Sỹ Dương, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kiểm sát; cùng đông đảo sinh viên Nhà trường.

Phát biểu khai mạc, TS. Hoàng Anh Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát cho biết, Chương trình được tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/1946 - 9/11/2026) và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026). Đây là dịp có ý nghĩa để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của pháp luật trong đời sống xã hội, đề cao tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, đồng thời tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Quang cảnh chương trình.

Đối với Trường Đại học Kiểm sát, nhiệm vụ đào tạo không chỉ dừng lại ở việc trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức pháp luật mà còn hướng tới hình thành bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tư duy pháp lý và năng lực thực hành nghề nghiệp. Trong bối cảnh hệ thống pháp luật Việt Nam không ngừng được hoàn thiện, nhiều cơ chế pháp lý mới được nghiên cứu, đặc biệt, Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công là một nội dung mới, có ý nghĩa quan trọng cả về phương diện lý luận và thực tiễn.

“Vì vậy, việc lựa chọn tố tụng công ích làm chủ đề cho chương trình diễn án lần này là một hướng tiếp cận thiết thực, phù hợp với yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo tại Nhà trường. Tôi cho rằng, giá trị lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở kết quả thể hiện của các bạn diễn án, mà còn nằm ở quá trình các em nghiên cứu, trao đổi, tranh luận và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng của mình”, TS. Hoàng Anh Tuyên nhấn mạnh.

TS. Hoàng Anh Tuyên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát phát biểu khai mạc.

Đồng chí Hoàng Anh Tuyên tin tưởng rằng, với sự quan tâm, hướng dẫn của các thầy cô giáo, sự đồng hành của các đơn vị và đặc biệt là tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm của các em sinh viên, chương trình Diễn án “Phiên toà Dân sự giả định - Tố tụng công ích” sẽ đạt được những mục tiêu đề ra, để lại nhiều dấu ấn và giá trị thiết thực đối với người tham gia.

Theo đó, Chương trình diễn án “Phiên toà Dân sự giả định - Tố tụng công ích” có 2 vòng. Vòng loại trực tiếp (đánh giá kỹ năng) được tổ chức trước đó vào ngày 5/11. Các đội thi sẽ trải qua phỏng vấn trực tiếp với Ban giám khảo. Yêu cầu thí sinh nêu điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, hiểu biết của thí sinh về quá trình tố tụng. Ban giám khảo đánh giá năng lực của thí sinh thông qua các câu hỏi dựa trên kiến thức, phong thái,…và lựa chọn các bạn thí sinh bước vào vòng tiếp theo.

Phần diễn án do sinh viên Trường Đại học Kiểm sát và một số trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đóng vai.

Vòng diễn án dựa trên hồ sơ vụ án đã được mã hóa do Ban tổ chức đã chuẩn bị trước, các thí sinh tiến hành phiên toà, thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục tố tụng của một phiên tòa, Ban giám khảo chấm điểm dựa trên phong thái, năng lực lập luận, khả năng truyền đạt, sự phối hợp với các thí sinh khác.

Tại chương trình, với sự chuẩn bị về nội dung, nghiên cứu tình huống và xây dựng phương án giải quyết vụ việc, các sinh viên đã tái hiện những trình tự, thủ tục cơ bản của một phiên tòa dân sự, thể hiện khả năng vận dụng kiến thức pháp luật vào giải quyết các vấn đề phát sinh.

Sinh viên Trường Đại học Kiểm sát trong vai Kiểm sát viên tại phiên tòa.

Thông qua tình huống giả định, sinh viên có cơ hội tiếp cận những vấn đề pháp lý liên quan đến tố tụng công ích, từ việc xác định lợi ích công cần được bảo vệ, căn cứ pháp luật, đánh giá tài liệu, chứng cứ đến việc trình bày quan điểm và thực hiện các hoạt động tố tụng theo vai trò được phân công.

TS. Chu Đăng Chung, Phó trưởng Khoa Pháp luật Dân sự và Kiểm sát dân sự, Trường Đại học Kiểm sát - Thành viên Ban Giám khảo nhận xét phần diễn án của các sinh viên.

TS. Nguyễn Quý Khuyến, Giảng viên Khoa Pháp luật hình sự và Kiểm sát hình sự, Trường Đại học Kiểm sát - Thành viên Ban Giám khảo nhận xét phần diễn án của các sinh viên.

Qua chương trình, tạo cơ hội để sinh viên giao lưu, trao đổi, củng cố và vận dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn, đồng thời rèn luyện tư duy, kỹ năng chuyên môn, khơi dậy hứng thú học tập và tinh thần tìm hiểu pháp luật. Qua đó, đẩy mạnh phong trào Đoàn, tăng cường sự gắn kết giữa sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hà Nội cũng như giữa giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kiểm sát.