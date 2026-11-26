Nghị quyết 16 - Ưu tiên những tuyến đường thiết yếu

Nghị quyết số 16 đặt ra yêu cầu rà soát nhu cầu, xác định thứ tự ưu tiên, huy động các nguồn lực và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng giao thông nông thôn. Qua đó, bảo đảm các công trình được đầu tư đúng trọng tâm, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Những tuyến đường đất đen được đầu tư cứng hoá sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 16.

Tại xã Tân Thuận, nhu cầu đầu tư giao thông nông thôn còn khá lớn. Hiện địa phương có khoảng 107 km lộ giao thông nông thôn rộng từ 2,5 m trở lên; 186 km lộ rộng từ 2 m trở xuống và khoảng 113 km đường đất đen chưa được cứng hoá. Giai đoạn 2026-2030, xã có nhu cầu đầu tư, nâng cấp, mở rộng 183 tuyến lộ, với tổng kinh phí khoảng 316,95 tỷ đồng.

Riêng năm 2026, địa phương triển khai 8 tuyến, tổng chiều dài hơn 5 km; đồng thời đề nghị bổ sung 4 tuyến bức xúc, dự kiến thực hiện trong năm 2027, lên triển khai ngay trong năm nay, với kinh phí khoảng 10,9 tỷ đồng. Việc lựa chọn những tuyến đường cần đầu tư trước xuất phát từ nhu cầu đi lại và mong mỏi lâu nay của người dân.

Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (bìa phải), khảo sát tuyến Vàm Thùng dự kiến đầu tư xây dựng theo Nghị quyết số 16.

Tại ấp Tân Lập, tuyến Vàm Thùng là một trong những công trình được đầu tư theo Nghị quyết số 16. Tuyến đường dài khoảng 1,6 km, dự kiến xây dựng mặt đường rộng 3 m, phục vụ nhu cầu đi lại của 11 hộ dân.

Ông Phạm Hồng Lạc, ấp Tân Lập, chia sẻ: “Tuổi già rồi, điều mong muốn nhất là có con đường thuận tiện để đi lại, con cháu về thăm cũng dễ dàng hơn. Khi nghe tuyến đường được đầu tư, bà con ở đây rất phấn khởi, vì từ nay chuyện đi lại, vận chuyển hàng hoá sẽ thuận tiện hơn nhiều. Đây là niềm vui mà người dân chúng tôi đã chờ đợi từ lâu”.

Ông Phạm Hồng Lạc phấn khởi khi tuyến đường được quan tâm đầu tư, đáp ứng mong mỏi lâu nay của người dân.

Phát huy sức dân trong xây dựng giao thông

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận và tham gia của người dân là yếu tố quan trọng để triển khai các công trình giao thông nông thôn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

Tại ấp Hoà Hải, xã Tân Thuận, mô hình “Dân vận khéo trong vận động Nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới” được triển khai theo phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Các đảng viên gương mẫu thực hiện trước, đồng thời phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tuyên truyền, công khai phương án để người dân hiểu, đồng thuận và cùng thực hiện.

Những tuyến đường mới góp phần thay đổi diện mạo xóm, ấp, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển sản xuất.

Qua vận động, khoảng 60 hộ dân đã đồng thuận hiến đất để xây dựng tuyến đường dài hơn 3,5 km, từ cầu Còng An đến cầu Kênh Ngay. Cách làm này góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ công trình, đồng thời thể hiện tinh thần chung sức xây dựng hạ tầng giao thông ở địa phương.

Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Phan Minh Khoẻ cho biết: “Địa phương xác định muốn thực hiện Nghị quyết 16 hiệu quả thì phải bám sát nhu cầu của người dân và từng tuyến đường cụ thể. Bên cạnh nguồn vốn Nhà nước, xã tiếp tục vận động Nhân dân hiến đất, tạo mặt bằng và huy động thêm các nguồn lực xã hội. Khi người dân đồng thuận thì việc triển khai các công trình sẽ thuận lợi hơn, bảo đảm đúng tiến độ và phát huy hiệu quả sau đầu tư”.

Trong tháng 10/2026 vừa qua, đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát thực tế một số tuyến đường đất đen chuẩn bị đầu tư tại xã Tân Thuận. Qua khảo sát, lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình triển khai Nghị quyết số 16 tại cơ sở, đồng thời định hướng địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Xây dựng giao thông nông thôn là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực đối với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Các địa phương cần bám sát tinh thần Nghị quyết số 16, rà soát nhu cầu, xác định thứ tự ưu tiên và có kế hoạch triển khai phù hợp. Đặc biệt, cần phát huy sự đồng thuận của người dân, huy động hiệu quả các nguồn lực để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông. Đồng chí Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh.

Từ thực tiễn triển khai tại xã Tân Thuận cho thấy, khi các công trình được lựa chọn đúng nhu cầu, có sự vào cuộc của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, nguồn lực đầu tư sẽ được phát huy hiệu quả hơn. Thực hiện Nghị quyết số 16 không chỉ hướng đến hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn thông suốt, đồng bộ mà còn mở thêm điều kiện phát triển sản xuất, lưu thông hàng hoá, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân./.