Đưa nghề về buôn làng tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ mở rộng cơ hội học tập, địa phương còn đưa các lớp nghề trồng dâu, nuôi tằm, sửa chữa máy nông nghiệp, du lịch cộng đồng đến gần hơn với lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những kỹ năng được trang bị, người dân có thêm cơ hội tạo việc làm tại chỗ, phát triển sinh kế và nâng cao thu nhập.

Mở rộng cơ hội học nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Năm học 2025–2026, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Lâm Đồng tuyển sinh 68.385 người, có 39.328 người tốt nghiệp, được cấp văn bằng, chứng chỉ nghề. Cùng với mở rộng quy mô đào tạo, tỉnh chú trọng các khóa học ngắn hạn, phù hợp điều kiện sản xuất và nhu cầu việc làm của lao động nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại khu vực Lâm Hà, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lâm Hà triển khai tuyển sinh đợt 1 năm 2026, trong đó có địa bàn xã Đinh Văn Lâm Hà. Các nghề được thông báo tuyển sinh gồm trồng dâu, nuôi tằm; du lịch cộng đồng; sửa chữa máy nông nghiệp; thú y; xây, ốp, lát gạch đá. Chương trình ưu tiên người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp người lao động tiếp cận kỹ năng nghề phù hợp với điều kiện địa phương.

Tại thôn Xoan Đa Huynh, xã Đinh Văn Lâm Hà, bà K’My, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, thường xuyên đến từng hộ tuyên truyền, vận động người dân tham gia học nghề, lựa chọn hướng sản xuất phù hợp. Theo bà, nhiều hộ đã tham gia các lớp hướng nghiệp, dạy nghề trồng dâu, nuôi tằm, từng bước nâng cao thu nhập. Sau khóa học, cán bộ thôn tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật để người dân áp dụng kiến thức vào sản xuất.

Gia đình chị Kơ Să K’Huyên, thôn Đông Mang, được cán bộ thôn và Phòng Kinh tế xã Lạc Dương trực tiếp tư vấn, hướng dẫn phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm bền vững

Trong khuôn khổ Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Lâm Đồng triển khai các nhiệm vụ phát triển giáo dục nghề nghiệp, tư vấn hướng nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động. Tháng 9/2026, tại phường Thành Nhất, cơ quan chuyên môn đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới ba tháng cho người dân tộc thiểu số thuộc tiểu dự án, tạo cơ sở tổ chức các khóa đào tạo phù hợp nhu cầu thực tế. Tại xã Lạc Dương, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 88% dân số, giai đoạn 2021–2025 có hơn 3.300 lao động được đào tạo nghề, hơn 2.100 lao động được giải quyết việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55%. Đây là kết quả chung của địa phương, cho thấy vai trò của đào tạo nghề trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ông Cil Khiuh, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Dương, nhấn mạnh công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng trong việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Bà Kơ Să K’Lương, Trưởng thôn Đông Mang, cho biết cán bộ thôn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân thâm canh cà phê, chăm sóc cây trồng và chuyển đổi sản xuất phù hợp. Bản thân gia đình bà cũng chuyển một sào cà phê sang trồng cây ngắn ngày để tăng thu nhập. Theo bà, cán bộ cơ sở phải gương mẫu, đi đầu để người dân học hỏi, làm theo.

Ông Cil Khiuh, Phó Chủ tịch UBND xã Lạc Dương, chia sẻ địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống. Việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Từ thực tế tại Lâm Hà và Lạc Dương cho thấy việc đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu người học, chú trọng kỹ năng thực hành và tăng cường kết nối với doanh nghiệp, thị trường lao động. Qua đó, giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thêm cơ hội việc làm, phát triển sinh kế và nâng cao thu nhập bền vững.